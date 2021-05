Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris évoluait au-dessus des 6.300 points vendredi matin, poursuivant sa remontée dans le sillage du rebond de Wall Street la veille sur fond de regain d'optimisme.

A 09H22, l'indice CAC 40 avançait de 33,43 points à 6.321,76 points. La veille, la cote Parisienne avait clôturé en légère hausse de 0,14%, après un retournement de tendance insufflé par l'ouverture à la hausse de Wall Street.

L'économie sortant de l'immobilisme grâce aux vaccinations contre le Covid-19, l'optimisme semble reprendre le dessus sur les craintes liées à l'inflation.

Mais au vu d'une hausse plus forte que prévu des prix à la consommation et des prix de gros en avril, les opérateurs de marché continent de s'interroger sur la durée du regain d'inflation qui accompagne la reprise économique aux Etats-Unis.

"Cette augmentation plus forte que prévu signale que nous aurons probablement encore 2 ou 3 mois de marques d'inflation élevée ce qui place la Réserve fédérale américaine face à un problème puisque de plus en plus d'opérateurs deviennent nerveux et se demandent si les effets de base pourraient ne pas expliquer la totalité de la pression à la hausse sur les prix", observe Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

"Si personne ne laisse entendre que la Réserve fédérale cherche à relever ses taux, la force des chiffres pose la question de savoir si la Fed a besoin de racheter autant d' obligations qu'elle ne le fait chaque mois", dans le cadre de son soutien à l'économie, poursuit-il.

Sur le plan des statistiques, les chiffres mensuels des ventes au détail pour avril aux Etats-Unis dévoileront "l'état d'esprit du consommateur américain au moment où l'économie américaine rouvre plus largement et où les gens recommencent à voyager", souligne M. Hewson.

Les chiffres de la production industrielle pour avril sont également à l'honneur aux Etats-Unis dans un contexte de forte progression de la demande.

Danone pâtit d'une note d'anlayste

Le titre souffrait (-1,40% à 56,89 euros) d'une dégradation de recommandation par Goldman Sachs à "vendre" contre "neutre".

Airbus remonte

Le titre remontait (+1,11% à 96,98 euros) après plusieurs séances dans le rouge. L'administration Biden a assuré jeudi qu'elle faisait tout son possible pour trouver d'ici juillet un accord mettant un terme au vieux litige opposant les Etats-Unis à l'Union européenne sur les subventions illégales accordées aux avionneurs Airbus et Boeing.

URW regagne du terrain

Le titre (+2,25% à 68,95 euros) se positionnait en haut du CAC 40, effaçant ses pertes de la veille à la suite de l'approbation par les actionnaires du géant des centres commerciaux de ne pas verser de dividendes au titre de l'exercice 2020, ni pour les deux prochaines années.

Traité de paix entre les mains des CA de Suez/Veolia

Les deux géants français de l'eau et des déchets doivent sceller vendredi l'accord qui verra Veolia (+0,23% à 25,68 euros) mettre la main sur une bonne part de Suez (-0,15% à 19,94 euros), réduit pour l'essentiel à ses activités françaises.

