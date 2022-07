Tokyo démarre la semaine en hausse

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo progressait lundi dans la matinée, emboîtant le pas de Wall Street qui a conclu vendredi à la hausse une semaine morose avant un long week-end de trois jours.

L'indice vedette Nikkei gagnait 1% à 26.195,03 points vers 00H30 GMT et l'indice élargi Topix avançait de 1,2% à 1.867,18 points.

La Bourse de New York, qui a connu entre janvier et juin son pire semestre depuis 1970, a été soutenue vendredi par un courant acheteur malgré la publication de chiffres montrant que la croissance de l'activité manufacturière était tombée en juin à son rythme le plus faible depuis juin 2020.

"Le marché japonais devrait connaître des hauts et des bas cette semaine", a commenté Okasan Online Securities dans une note, estimant que "les préoccupations croissantes concernant une possible entrée en récession de l'économie américaine limiteront le prix des actions" des deux côtés du Pacifique.

Du côté des valeurs

La compagnie aérienne Japan Airlines (+0,39% à 2.296 yens) envisagerait de remplacer sa flotte d'avions de ligne court-courrier Boeing 737 par des appareils plus modernes et économes en carburant, selon des informations de l'agence Bloomberg.

JAL, qui exploite 45 Boeing 737 âgés de 12,5 ans en moyenne, hésiterait pour les remplacer entre des 737 Max et des Airbus A320neo et envisagerait la commande de 30 à 50 appareils, selon la même source.

Du côté du pétrole et des devises

Le marché du pétrole était en recul: vers 00H20 GMT le baril de WTI américain lâchait 0,31% à 108,09 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,32% à 111,27 dollars.

Le yen remontait par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 134,93 yens vers 00H30 GMT contre 135,21 yens vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise était relativement stable par rapport à l'euro, qui valait 140,90 yens contre 140,81 yens en fin de semaine dernière.

Et l'euro gagnait du terrain face au billet vert, se négociant pour 1,0443 dollar contre 1,0414 dollar vendredi à 21H00 GMT.

mac/ob