Transport aérien: le plus grand salon chinois "reporté" à cause du Covid-19

Pékin (awp/afp) - La Chine a "reporté" l'édition 2020 du salon aérien de Zhuhai, le plus grand rendez-vous du secteur dans le pays asiatique, en raison de l'épidémie de Covid-19, a annoncé mardi l'organisation. L'événement se tient généralement tous les deux ans en novembre dans cette ville limitrophe de Macao (sud) et attire les plus grands acteurs mondiaux du secteur.

Le salon a également dans le passé permis de présenter des avions civils et militaires entièrement conçus par la Chine, ainsi qu'une réplique de sa première grande station spatiale. "La propagation mondiale de l'épidémie de Covid-19 n'a pas encore été enrayée", a indiqué mardi le comité d'organisation dans un communiqué, se montrant inquiet notamment pour la santé des exposants.

"Le Salon international de l'aviation et de l'aérospatiale de Chine, qui devait initialement se tenir du 10 au 15 novembre, est reporté à une date ultérieure, qui sera annoncée en temps voulu." Le géant asiatique affirme avoir endigué le Covid-19 sur son sol. Il ne fait plus état que d'une poignée de nouveaux cas par jour.

Mais le nouveau coronavirus a déjà fait plus d'un million de morts ailleurs sur la planète et la Chine interdit d'entrée sur son territoire la plupart des étrangers afin de prévenir toute résurgence de l'épidémie. Les liaisons internationales sont également limitées, même si le trafic avec le pays asiatique a repris progressivement ces derniers mois.

afp/vj