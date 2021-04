USA: redressement décevant des commandes de biens durables en mars

Washington (awp/afp) - Les commandes de biens durables aux Etats-Unis sont reparties à la hausse en mars, après un recul en février, mais la progression est bien moins forte qu'attendu, selon les données publiées lundi par le département du Commerce.

Les commandes ont progressé de 0,5% en mars par rapport à février, ce qui a déçu les analystes qui attendaient une hausse de 2%.

La hausse a été principalement tirée par les produits en métal (+3,6%), détaille le département du Commerce dans son communiqué.

Mais la forte baisse des ventes d'avions et pièces détachées (-46,9%) a limité le rebond, et, en excluant le secteur des transports, les nouvelles commandes progressent de 1,6%.

La progression des commandes au mois de mars a été "limitée par une baisse des commandes nettes d'avions", notamment chez le constructeur Boeing, détaille Ian Shepherdson, économiste pour Pantheon Macroeconomics, dans une note.

Il précise que "Boeing a connu son meilleur mois en termes de commandes brutes depuis avant les (accidents) du 737 MAX (en 2019, NDLR), mais il a également fait face à une grande vague d'annulations".

Il est, selon lui, "bien trop tôt pour affirmer que ces données signalent une modération du rythme de la reprise industrielle", et les commandes de biens durables devraient "augmenter plus fortement en avril", avec "une croissance solide au moins pendant le reste du printemps et au troisième trimestre".

En valeur, les nouvelles commandes de biens durables, ceux utilisés pendant trois ans ou plus comme les voitures, les appareils électroménagers ou électroniques, les vêtements, ont représenté en mars 256,3 milliards de dollars en données corrigées des variations saisonnières.

"Les goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement sont la principale raison" de ces chiffres moins bons qu'attendu, et "cela n'empêchera pas l'économie de mieux se redresser plus largement au cours de l'année", souligne Diane Swonk, économiste pour Grant Thornton, dans une note.

Elle anticipe par ailleurs "un transfert de la demande des consommateurs, des biens vers les services", qui devraient permettre de dissiper ces problèmes de fabrication et de livraison des biens, à mesure que les consommateurs pourront retourner au restaurant, dans les avions, ou encore reprendre leurs activités sportives ou culturelles, dans lesquelles ils dépenseront de l'argent.

La baisse de février, due à une vague de temps hivernal qui avait paralysé une partie du pays, est un peu moins forte qu'initialement annoncée (-0,9% au lieu de -1,1%).

Portée par un rythme effréné de vaccinations, et par le dernier plan de relance du gouvernement qui a permis de renflouer les comptes de millions d'Américains, l'économie américaine a entamé sa reprise.

afp/rp