The Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited est une société basée en Inde qui s'occupe principalement de développement immobilier, de fibres discontinues de polyester et de commerce de détail. Les secteurs de la société comprennent l'immobilier, le polyester et le commerce de détail/textile. Ses secteurs géographiques comprennent l'Inde et l'extérieur de l'Inde. La société développe et vend des propriétés résidentielles et commerciales. Elle a construit plus de deux tours à Island City Center (ICC), Dadar. La société fonctionne également grâce aux loyers et aux subventions. Son activité immobilière se déroule à Mumbai. L'activité de vente au détail de textiles domestiques de la société est répartie dans tout le pays. Sa fibre discontinue de polyester est fabriquée dans son usine de Patalganga, district de Raigad, Maharashtra.

Secteur Textiles et Cuirs