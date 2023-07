The Boston Beer Company, Inc. a annoncé la nomination de Diego Reynoso au poste de trésorier, à compter du 5 septembre 2023. M. Reynoso dirigera l'ensemble des services financiers, de trésorerie et d'informatique de Boston Beer et rendra compte directement au directeur général, David A. Burwick. M. Reynoso a plus de 25 ans d'expérience dans la finance et les opérations dans les secteurs des boissons alcoolisées et de l'alimentation.

Il a récemment occupé le poste de directeur financier de la division Prepared Foods de Tyson Foods, une multinationale de l'agroalimentaire, depuis son bureau de Chicago, de 2021 à 2023. Auparavant, il a été premier vice-président et directeur financier de la division bière de Constellation Brands, d'une valeur de 5 milliards de dollars, et a occupé diverses fonctions financières et opérationnelles de haut niveau au sein de la société de spiritueux Beam Suntory Inc. Au début de sa carrière, il a occupé des postes chez Allied-Domecq, Danone et Procter & Gamble. Reynoso est membre du conseil d'administration de SunOpta Inc, une société spécialisée dans les aliments naturels et les minéraux, et siège actuellement au comité d'audit de SunOpta.

Avec la nomination de Reynoso, Matt Murphy, qui a occupé le poste de directeur financier par intérim, reprendra ses fonctions de vice-président des finances et de directeur de la comptabilité, sous la responsabilité de Reynoso.