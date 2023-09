Le Brighton Pier Group PLC possède et commercialise le Brighton Palace Pier, ainsi que huit bars haut de gamme dans tout le pays, huit sites de mini-golf en salle et le Lightwater Valley Family Adventure Park. La société opère à travers quatre divisions : Brighton Palace Pier, la division Golf, les bars et le parc d'attractions Lightwater Valley. Le Brighton Palace Pier propose une série d'attractions, dont deux salles d'arcade (avec plus de 300 machines) et 18 manèges, ainsi qu'une variété de services d'accueil et de restauration sur place. La division Golf (qui opère sous le nom de Paradise Island Adventure Golf) exploite huit sites de mini-golf en salle dans des centres commerciaux et de loisirs à forte fréquentation. Les bars sont exploités sous différents concepts, notamment Embargo Republica, Lola Lo, Le Fez, Lowlander et Coalition. Le parc à thème Lightwater Valley exploite une variété d'attractions, dont des manèges, des attractions, un golf fou, des jeux pour enfants en plein air et en intérieur, des spectacles, ainsi que de nombreux points de vente de nourriture, de boissons et de détail.

Secteur Loisirs et détente