Brighton Pier enregistre un fort rebond après la pandémie de Covid avec une augmentation des bénéfices de 80%.

(Alliance News) - Brighton Pier Group PLC a déclaré lundi qu'il avait "fortement rebondi" après les interruptions d'activité pendant la pandémie de Covid-19, avec une augmentation des revenus et des bénéfices au cours de l'année et demie écoulée.

Brighton Pier, dont le siège est à Londres, possède et exploite des lieux de divertissement, notamment le Brighton Palace Pier et le parc d'attractions Lightwater Valley.

Brighton Pier a déclaré qu'au cours des 18 mois qui se sont terminés le 25 décembre, le bénéfice avant impôt a augmenté de 81 % pour atteindre 7,6 millions de livres sterling, contre 4,2 millions de livres sterling au cours des 12 mois qui se sont terminés le 27 juin 2021.

Le chiffre d'affaires est passé de 13,5 millions de livres sterling à 58,9 millions de livres sterling, mais les dépenses d'exploitation ont également plus que quadruplé, passant de 12,3 millions de livres sterling à 41,9 millions de livres sterling.

Brighton Pier a modifié sa date de fin d'exercice, passant de juin à décembre, de sorte que les résultats couvrent l'ensemble de l'année civile 2022 et le second semestre 2021, reflétant ainsi sa première période d'activité ininterrompue après la pandémie de grippe aviaire de 19 ans.

Le président Luke Johnson a déclaré : "Le changement de la date de clôture de l'exercice permettra une comparaison plus significative des performances financières du groupe à l'avenir, car il garantit que les mois d'été typiquement chargés sont regroupés au sein d'une seule période de rapport".

Brighton Pier n'a pas déclaré de dividende pour la période récente, comme l'année précédente.

La directrice générale, Anne Ackord, a déclaré : "Comme de nombreux acteurs de notre secteur, nous avons dû absorber des coûts plus élevés liés aux salaires, aux prix de l'énergie et à d'autres facteurs de production. Néanmoins, nos activités restent rentables, bien gérées et soutenues par un bilan et une base d'actifs solides.

"Nous sommes confiants dans la capacité de nos équipes de gestion à opérer avec succès sur nos marchés, mais nous restons conscients des pressions continues de l'environnement économique plus large dans lequel nous opérons.

Brighton Pier a déclaré avoir remboursé 9,1 millions de livres sterling de dettes au cours de l'exercice actuel, ce qui, selon elle, lui permettra de "rester résiliente". Il a déclaré que "l'inflation continue de créer un environnement difficile" avec des augmentations de coûts à grande échelle, mais a souligné que ses quatre divisions restaient rentables.

Les actions de Brighton Pier ont augmenté de 3,2 % à Londres lundi, à 65,00 pence.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

