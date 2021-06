The Brink's Company : La configuration est positive 02/06/2021 | 14:06 Tommy Douziech 02/06/2021 | 14:06 achat En cours

Cours d'entrée : 75.51$ | Objectif : 89.8$ | Stop : 69.7$ | Potentiel : 18.92% Le titre The Brink's Company présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 89.8 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement relatif de la société au sein de son secteur, ressort particulièrement mauvais.

Points forts La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Les objectifs de cours des analystes sont tous relativement proches, traduisant une bonne visibilité quant à l'évaluation de la société.

Points faibles La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services d'assistances aux entreprises Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. THE BRINK'S COMPANY 4.57% 3 746 CINTAS CORPORATION -0.14% 37 082 TELEPERFORMANCE SE 16.33% 22 705 LG CORP. 15.43% 14 556 BUREAU VERITAS SA 16.31% 13 934 EDENRED SE -4.40% 13 365 INTERTEK GROUP PLC -3.61% 12 423 GENPACT LIMITED 10.86% 8 588 RITCHIE BROS. AUCTIONEERS I.. -14.15% 6 568 WENDEL 17.30% 6 167 MAXIMUS, INC. 24.69% 5 610

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2021 4 377 M - 3 591 M Résultat net 2021 198 M - 162 M Dette nette 2021 1 783 M - 1 463 M PER 2021 19,4x Rendement 2021 0,80% Capitalisation 3 746 M 3 746 M 3 073 M VE / CA 2021 1,26x VE / CA 2022 1,11x Nbr Employés 75 100 Flottant 96,9% Prochain événement sur THE BRINK'S COMPANY 28/07/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 97,00 $ Dernier Cours de Cloture 75,29 $ Ecart / Objectif Haut 32,8% Ecart / Objectif Moyen 28,8% Ecart / Objectif Bas 26,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Douglas Allen Pertz President, Chief Executive Officer & Director Ronald James Domanico Chief Financial Officer & Executive Vice President Michael J. Herling Non-Executive Chairman Rohan Pal Executive VP, Chief Information & Digital Officer Paul Gerard Boynton Independent Director