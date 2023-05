Baisse des évaluations immobilières de British Land en raison des taux d'intérêt élevés

La société immobilière British Land Co Plc a fait état mercredi d'une baisse de ses évaluations immobilières, les taux d'intérêt élevés et les inquiétudes économiques plus générales ayant entamé le sentiment dans le secteur de l'immobilier commercial.

Le propriétaire de Broadgate, dont le portefeuille comprend principalement des espaces de bureaux et des parcs commerciaux, a enregistré une perte annuelle avant impôts de 1,04 milliard de livres (1,31 milliard de dollars) pour l'exercice clos le 31 mars, contre un bénéfice de 965 millions de livres un an plus tôt.

La valeur des biens immobiliers de British Land a baissé de 12,3 % par rapport à l'année précédente.

Les hausses agressives des taux d'intérêt et les défis macroéconomiques semblent mettre fin à la timide reprise du secteur de l'immobilier après une pandémie, tandis que le secteur de l'espace de bureau est en difficulté en raison de l'augmentation du travail hybride.

"Bien que nous restions conscients des défis macroéconomiques en cours, la pression à la hausse sur les rendements semble s'atténuer et il y a des signes précoces de compression des rendements pour les parcs commerciaux", a déclaré Simon Carter, directeur général, dans un communiqué.

British Land, dont le siège se trouve à Londres et qui associe les loisirs, le commerce de détail et l'hôtellerie dans ses développements "Campus" axés sur les espaces de travail, a déclaré qu'il s'attendait à une croissance des loyers de 2 à 4 % dans les segments des Campus et des parcs commerciaux au cours des 12 prochains mois.

La société FTSE 100 a déclaré que ses actifs corporels nets EPRA (European Public Real Estate Association) - une mesure clé par action qui reflète la valeur de ses bâtiments - ont chuté de 19,5 % à 588 pence en glissement annuel, ce qui est inférieur à l'estimation des analystes compilée par la société, qui était de 598 pence.

(1 $ = 0,7923 livre)