British Land passe à la perte suite à des mouvements de valorisation négatifs

(Alliance News) - British Land Co PLC a déclaré mercredi qu'elle était en perte suite à l'effondrement de l'évaluation de son portefeuille.

La société de développement et d'investissement de l'immobilier commercial basée à Londres a annoncé une perte avant impôts de 1,03 milliard de livres sterling pour l'exercice clos le 31 mars, contre un bénéfice de 963 millions de livres sterling l'année précédente.

La société a enregistré des mouvements d'évaluation négatifs à hauteur de 798 millions de livres sterling, contre un gain de 475 millions de livres sterling l'année précédente, ce qui a entraîné une perte. Elle a également enregistré une perte de 467 millions de livres sterling sur les coentreprises, contre un gain de 247 millions de livres sterling l'année précédente.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 418 millions de livres sterling, soit une augmentation de 1,5 % par rapport aux 412 millions de livres sterling de l'année précédente.

La société a déclaré un dividende total de 22,64 pence par action, en hausse de 3,3 % par rapport aux 21,92 pence de l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, British Land a déclaré qu'elle continuait à voir des opportunités futures, mais a noté que l'incertitude macroéconomique continue est susceptible d'affecter les affaires au cours de l'année à venir.

Le directeur général Simon Carter a déclaré : "La hausse des taux d'intérêt a inévitablement eu un impact sur les rendements du marché immobilier et, par conséquent, la valeur de notre portefeuille a diminué de 12,3 %. Bien que nous restions conscients des défis macroéconomiques actuels, la pression à la hausse sur les rendements semble s'atténuer et il y a des signes précoces de compression des rendements pour les parcs d'activités commerciales.

"En fin de compte, la valeur de l'immobilier se crée sur le moyen et le long terme. Nous aimons investir dans des segments où l'offre est limitée et où les prix sont fixés, où nous pouvons être leaders sur le marché et tirer parti de nos forces concurrentielles pour générer des rendements attractifs.

Les actions de British Land ont chuté de 6,0 % à 355,35 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

