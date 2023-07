The British Land Company PLC est spécialisé dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers d'entreprise situés au Royaume Uni et en Irlande. A fin mars 2021, le portefeuille immobilier est évalué, en valeur de marché, à 9,1 MdsGBP répartis par type d'actifs entre bureaux (66,1%), commerces (28,4%), résidences (1,3%) et autres (4,2%).

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial