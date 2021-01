British Lands : pénalisé par une dégradation de broker

British Lands perd 2% à Londres, dans le sillage d'une dégradation de conseil chez Morgan Stanley de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer' malgré un objectif de cours remonté de 380 à 410 pence, dans une note sur le secteur de l'immobilier de bureaux.



'Des rendements obligataires plus faibles et des prix solides sur le marché de l'investissement soutiendront les valorisations de portefeuilles, mais l'offre augmente et des incertitudes structurelles demeurent', indique le broker dans le résumé de sa note.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.