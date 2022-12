Calendrier des dividendes au Royaume-Uni - 7 prochains jours

< table style="width : 473px ;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> < colgroup> < col width="306" /> < col width="167" /> < /colgroup> < tbody> < tr> < td class="xl67" width="306" height="21"> < strong>Lundi 02 janvier < /strong> < /td> < td class="xl66" width="167"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">aucun événement prévu < /td> < td class="xl66"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21"> < strong>Mardi 03 janvier</strong> < /td>. /strong> < /td> < td class="xl66"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="21">AVI Global Trust PLC < /td> < td class="xl70">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="21">Blackrock Sustainable American Income Trust PLC < /td> < td class="xl70">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="21">Fuller Smith & ; Turner PLC < /td> < td class="xl70">date de paiement du dividende < < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="21">Land Securities Group PLC < /td> < td class="xl70">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="21">Next PLC < /td> < td class="xl70">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21"> < strong>Mercredi 04 janvier < /strong> < /td> < td class="xl66"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="21">Braemar PLC < /td> < td class="xl70">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="21">Bunzl PLC < /td> < td class="xl70">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="21">Great Portland Estates PLC < /td> < td class="xl70">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="21">LXI REIT PLC < /td> < td class="xl70">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="21">Tate & ; Lyle PLC < /td> < td class="xl70">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl68" height="21"> < strong>Jeudi 05 janvier < /strong> < /td> < td class="xl66"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl72" height="21">abrdn Latin American Income Fund Ltd < /td> < td class="xl66">Date de versement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">abrdn New Dawn Investment Trust PLC < /td> < td class="xl66">Date de paiement du dividende ex-dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">abrdn Smaller Companies Income Trust PLC < /td> < td class="xl66">Date de paiement du dividende ex-dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Auto Trader Group PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Baillie Gifford European Growth Trust PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Blackrock Frontiers Investment Trust PLC < /td> < td class="xl66">Date de paiement du dividende ex-dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Caledonia Investments PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Castings PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Cohort PLC < /td> < td class="xl66">Date de paiement ex-dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">CT Private Equity Trust PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">CT UK High Income Trust PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Dr Martens PLC < < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Experian PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">F&C Investment Trust PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Henderson European Focus Trust PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende ex-dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Henderson European Focus Trust PLC < /td> < td class="xl66">date spéciale d'ex-dividende ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Impellam Group PLC < /td> < td class="xl66">date spéciale d'ex-dividende ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">iomart Group PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement de l'ex-dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Martin Currie Global Portfolio Trust PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement de l'ex-dividende < /td> < /tr> < tr> < td height="21">Montanaro European Smaller Cos Trust PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Murray International Trust PLC < /td> < td class="xl66">Date de paiement ex-dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Qinetiq Group PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl71" height="21">Severfield PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Shires Income PLC < < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Smart Metering Systems PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">UP Global Sourcing Holdings PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> <tr> < tr> < td class="xl73" width="306" height="21">Walker Crips Group PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende ex-dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">WH Smith PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement de l'ex-dividende < /td>. /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Workspace Group PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement de l'ex-dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">XPS Pensions Group PLC < /td> < td class="xl66">Date de paiement du dividende ex-dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl68" height="21"> < strong>Vendredi 06 janvier < /strong> < /td> < td class="xl66"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">British Land Co PLC < < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Hill & ; Smith PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">JD Sports Fashion PLC < /td> < td class="xl66">date de versement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">JPMorgan European Growth & ; Income PLC < /td> < td class="xl66">date de versement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">JPMorgan Global Growth & ; Income PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Pets at Home Group PLC < /td> < td class="xl66">Date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Groupe RS PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Town Centre Securities PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21"> ; 