L'inflation britannique reste à deux chiffres, les actions sont dans le rouge

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en baisse mercredi, mais la livre était en hausse, après que l'inflation au Royaume-Uni a été plus élevée que prévu en février, restant à deux chiffres.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 15,66 points, soit 0,2 %, à 7 519,06. Le FTSE 250 a perdu 95,05 points, soit 0,5%, à 18 682,71, et l'AIM All-Share a perdu 0,67 point, soit 0,1%, à 804,29.

Le Cboe UK 100 a baissé de 0,3 % à 751,94, le Cboe UK 250 de 0,6 % à 16 261,18 et le Cboe Small Companies de 0,3 % à 16 261,18.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 10,4 % en février par rapport à l'année précédente, ce qui représente une accélération par rapport à la hausse annuelle de 10,1 % enregistrée en janvier. Le consensus du marché s'attendait à ce que l'inflation britannique diminue à 9,8 % en février, selon FXStreet.

L'inflation est restée inférieure au récent pic de 11,1% en octobre, qui était le taux d'inflation annuel le plus élevé depuis 1981, selon l'ONS.

L'inflation annuelle de base - excluant l'énergie, l'alimentation, l'alcool et le tabac - a augmenté à 6,2 % en février contre 5,8 % en janvier. Les marchés s'attendaient à ce que l'inflation de base reste inchangée.

Nicholas Hyett, analyste d'investissement chez Wealth Club, a déclaré que les chiffres laissent à la Banque d'Angleterre des "choix peu attrayants". La banque centrale britannique peut "réduire ses hausses de taux mais risquer de laisser l'inflation augmenter alors que les ménages sont déjà en difficulté, ou continuer à lutter contre l'inflation et risquer d'autres crises économiques".

Pour Michael Hewson de CMC Market, cependant, les données de mercredi "scellent l'accord" sur une hausse des taux de 25 points de base jeudi, bien qu'il ait ajouté que cela pourrait augmenter la pression sur la banque centrale pour aller plus loin et envisager une hausse de 50 points de base.

La Banque d'Angleterre annoncera sa décision sur les taux d'intérêt jeudi à midi. Avant cela, la dernière décision de la Réserve fédérale américaine est attendue mercredi après-midi, avec une hausse de 25 points de base également attendue. La semaine dernière, la Banque centrale européenne a relevé ses taux de 50 points de base.

La livre était cotée à 1,2274 USD tôt ce mercredi à Londres, en hausse par rapport à 1,2192 USD à la clôture mardi.

A Londres, British Land a baissé de 4,9%, ce qui en fait la plus mauvaise performance du FTSE 100 en début de matinée, après que Goldman Sachs ait abaissé le prix de l'investisseur immobilier à "vendre".

WPP a légèrement augmenté de 0,2 %, après avoir annoncé l'acquisition de l'agence de marketing d'influence Goat pour un montant non divulgué.

Goat crée des campagnes de marketing d'influence de bout en bout, basées sur des données, qui stimulent l'engagement des marques et intègrent des médias payants ciblés, a expliqué WPP. Elle compte parmi ses clients Dell, Meta Platforms, Tesco et Uber.

Dans le FTSE 250, Bytes Technologies a augmenté de 5,3 % après avoir déclaré avoir enregistré une "forte" croissance des ventes et des bénéfices au cours de l'exercice clos le 28 février, avec une marge brute et un bénéfice d'exploitation ajusté en hausse de 20 % par rapport à l'année précédente.

Le fournisseur de services et de logiciels a déclaré que cela reflétait une "très forte" demande de la part des entreprises et des clients du secteur public, malgré des vents contraires macroéconomiques "bien documentés".

Le constructeur de maisons britannique Vistry a grimpé de 3,1 % malgré une baisse de son bénéfice annuel, déplorant des conditions de marché plus difficiles au dernier trimestre de 2022, ce qui l'a conduit à réduire son dividende final.

Le bénéfice avant impôt a chuté de 23% à 247,5 millions de livres sterling en 2022, contre 319,5 millions de livres sterling en 2021, le coût des ventes ayant augmenté à 2,32 milliards de livres sterling, contre 1,97 milliard de livres sterling d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires a augmenté de 13 %, passant de 2,40 milliards de livres sterling à 2,73 milliards de livres sterling.

Vistry a réduit son dividende final de 20 % à 32 pence par action, contre 40 pence l'année précédente. Cela a ramené le montant total de son dividende annuel de 60 à 55 pence.

Ailleurs à Londres, les actions de XPS Pensions ont bondi de 6,7 %, après que la société a déclaré qu'elle s'attend désormais à ce que le revenu pour l'exercice financier se terminant le 31 mars soit supérieur au consensus actuel.

La société de conseil en matière de retraite a déclaré que le consensus prévoyait un chiffre d'affaires compris entre 163 et 165 millions de livres sterling. Cela représenterait une croissance de 17% à 19% par rapport à l'année précédente.

En Europe, l'indice CAC 40 à Paris était en baisse de 0,2 %, tandis que l'indice DAX 40 à Francfort était légèrement plus élevé.

À Tokyo, l'indice japonais Nikkei 225 a clôturé en hausse de 1,9 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,3 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a clôturé en hausse de 1,7 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,9 %.

L'euro s'est établi à 1,0774 USD tôt mercredi, en légère baisse par rapport à 1,0778 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 132,45 yens, en hausse par rapport à 132,29 yens.

L'attention du marché des devises s'est portée sur la décision de la banque centrale américaine concernant les taux d'intérêt.

"Jusqu'à l'apparition des récents problèmes bancaires, on s'attendait à une nouvelle hausse des taux d'intérêt. Il y a même eu des spéculations sur le fait qu'après avoir ralenti le rythme de ses hausses à seulement 25 points de base en février, la Fed pourrait maintenant le reprendre à 50 points de base. La situation a changé et une hausse de 50 points de base semble désormais improbable. En effet, il est possible que la Fed choisisse de ne rien faire du tout", ont déclaré les analystes de LLoyds Bank.

"Une hausse de 25 points de base est peut-être l'issue la plus probable, mais la décision semble être sur le fil du rasoir.

Selon l'outil CME FedWatch, les marchés estiment qu'il y a 86 % de chances que la Réserve fédérale relève les taux d'intérêt américains de 25 points de base, les 14 % restants s'attendant à ce que les taux restent à leur niveau actuel.

La Réserve fédérale américaine annoncera sa décision à 18h00 GMT. Une conférence de presse avec le président Jerome Powell suivra une demi-heure plus tard.

La décision intervient après deux semaines chaotiques pour le secteur bancaire américain, déclenchées par les faillites de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank.

Ces faillites ont provoqué une crise de confiance, de nombreux clients de banques de taille similaire retirant leur argent pour le déposer dans des établissements plus importants, considérés comme trop grands pour que le gouvernement ne les renfloue pas en cas de faillite.

Mardi, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré lors d'une conférence de créanciers que le secteur bancaire américain était en train de se "stabiliser". Elle a ajouté que "les sorties de capitaux des banques régionales se sont stabilisées" à la suite des mesures prises par les autorités pour renforcer la confiance et enrayer la contagion.

New York a terminé en hausse mardi, avec le Dow Jones Industrial Average en hausse de 1,0 %, le S&P 500 en hausse de 1,3 % et le Nasdaq Composite en hausse de 1,6 %.

Le pétrole Brent était coté à 74,93 USD le baril tôt à Londres mercredi, en hausse par rapport aux 74,42 USD de la fin de journée de mardi. L'or était coté à 1 943,87 USD l'once contre 1 943,19 USD.

A venir dans le calendrier économique de mercredi, l'indice des prix des logements au Royaume-Uni est publié à 0930 GMT.

