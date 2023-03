L'inflation britannique surprend avec une hausse de 10,4 % en février

(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en légère baisse mercredi, après que l'inflation au Royaume-Uni ait été plus élevée que prévu en février.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 10,4% en février par rapport à l'année précédente, accélérant la hausse annuelle de 10,1% en janvier, selon les chiffres de l'Office des statistiques nationales. Le consensus du marché s'attendait à une baisse de l'inflation à 9,8% en février, selon FXStreet.

L'attention se tourne maintenant vers le Comité fédéral de l'open market américain, qui annoncera sa décision sur les taux d'intérêt à 1800 GMT.

Selon l'outil CME FedWatch, les marchés pensent qu'il y a 86% de chances que la Réserve fédérale augmente les taux d'intérêt américains de 25 points de base, les 14% restants s'attendant à ce que les taux restent à leur niveau actuel.

Au début du mois, avant les récentes turbulences du secteur bancaire, une hausse de 50 points était considérée comme possible.

"Augmenter ou ne pas augmenter, telle est la question qui dominera le sentiment de risque aujourd'hui, alors que la Fed s'apprête à prendre une décision sur les taux dans l'ombre d'une crise bancaire qui semble être, à toutes fins utiles, dans le rétroviseur", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré lors d'une conférence de créanciers mardi que le secteur bancaire américain se "stabilisait" après les récentes faillites de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank, qui ont ébranlé le secteur.

Dans un discours prononcé devant l'American Bankers Association à Washington, Mme Yellen a déclaré que les sorties de capitaux des banques régionales s'étaient stabilisées à la suite des mesures prises par les autorités pour renforcer la confiance et enrayer la contagion.

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, WPP a annoncé l'acquisition d'une agence de marketing d'influence, et Fevertree Drinks a fait état d'une baisse de son bénéfice annuel alors qu'elle luttait contre la hausse des coûts en 2022.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : appelé en baisse de 15,72 points, soit 0,2 %, à 7 520,50 euros.

Hang Seng : en hausse de 1,8 % à 19 597,41

Nikkei 225 : clôture en hausse de 1,9% à 27 466,61

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,9 % à 7 015,60

DJIA : clôture en hausse de 1,0%, à 32 560,60

S&P 500 : clôture en hausse de 1,3 %, à 4 002,87

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 1,6% à 11 860,11

EUR : baisse à 1,0760 USD (1,0778 USD)

GBP : en hausse à 1,2257 USD (1,2192 USD)

USD : plus haut à JPY132.50 (JPY132.29)

Or : baisse à 1 937,07 USD l'once (1 943,19 USD)

(Brent : en hausse à 74,61 USD le baril (74,42 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les événements économiques clés de mercredi sont encore à venir :

10:00 CET Balance des paiements de l'UE

11:00 GMT Indice des prix de gros en Irlande

11:00 CET Balance des paiements de l'Italie

09:30 GMT Indice des prix de l'immobilier au Royaume-Uni

07:00 EDT Enquête MBA sur les demandes de prêts hypothécaires aux Etats-Unis

14:00 EDT Projections économiques de la Réserve fédérale américaine

14:00 EDT Décision sur les taux d'intérêt américains

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 10,4 % en février par rapport à l'année précédente, ce qui représente une accélération par rapport à la hausse annuelle de 10,1 % enregistrée en janvier. Le consensus du marché s'attendait à ce que l'inflation britannique diminue à 9,8 % en février, selon FXStreet. L'impression est restée en dessous du récent pic de 11,1% en octobre, qui était le taux d'inflation annuel le plus élevé depuis 1981, selon l'ONS. Sur une base mensuelle, les prix à la consommation au Royaume-Uni ont augmenté de 1,1 %, inversant une baisse de 0,6 % en janvier. Les marchés s'attendaient à ce que le taux d'inflation mensuel ne soit que de 0,6 %. L'inflation annuelle de base - excluant l'énergie, l'alimentation, l'alcool et le tabac - a augmenté à 6,2 % en février, contre 5,8 % en janvier.

La Chine a approuvé son premier vaccin à ARN messager développé localement contre le Covid-19, a déclaré son fabricant, quelques mois après que l'assouplissement des réglementations strictes concernant le Covid-zéro ait provoqué une augmentation du nombre de cas. Le vaccin, mis au point par CSPC Pharmaceutical, a été approuvé pour un "usage d'urgence" par l'autorité de régulation sanitaire de Pékin, a indiqué la société dans un communiqué. Il s'est révélé très efficace lors d'un essai au cours duquel il a été utilisé comme injection de rappel pour des personnes ayant reçu d'autres types de vaccins, a ajouté l'entreprise, sans proposer d'autres détails.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Goldman Sachs réduit British Land à "vendre" - objectif de prix 370 pence

Jefferies réduit l'objectif de prix d'Entain à 1 805 (1 900) pence - "acheter".

Goldman Sachs relève Marks & Spencer à "neutre" - objectif de cours de 180 pence

ENTREPRISES - FTSE 100

WPP a annoncé l'acquisition de l'agence de marketing d'influence Goat pour un montant non divulgué. Goat crée des campagnes de marketing d'influence de bout en bout, basées sur des données, qui stimulent l'engagement des marques et intègrent des médias payants ciblés, a expliqué WPP. Elle compte parmi ses clients Dell, Meta Platforms, Tesco et Uber. Goat rejoindra GroupM, le groupe d'investissement média de WPP, et fusionnera avec sa solution de marketing d'influence INCA pour créer "la première agence de marketing d'influence véritablement mondiale", a déclaré la société de publicité et de relations publiques.

ENTREPRISES - FTSE 250

Bytes Technology a déclaré avoir enregistré une "forte" croissance de ses ventes et de ses bénéfices au cours de l'exercice clos le 28 février, avec une marge brute et un bénéfice d'exploitation ajusté en hausse de 20 % par rapport à l'année précédente. Le fournisseur de services et de logiciels a déclaré que cela reflétait une "très forte" demande de la part des entreprises et des clients du secteur public, malgré des vents contraires macroéconomiques "bien documentés". Il a ajouté que la conversion de la trésorerie est revenue à des niveaux plus élevés au cours du second semestre de l'année, pour atteindre environ 85 %, comme prévu. Le directeur général, Neil Murphy, a déclaré : "Nous sommes ravis des résultats obtenus : "Nous sommes ravis des résultats obtenus l'année dernière. Notre stratégie réussie d'acquisition de nouveaux clients et d'accroissement de la part de portefeuille, étayée par de solides relations avec les fournisseurs et les compétences commerciales de notre personnel, signifie que nous sommes bien placés pour saisir les importantes opportunités de croissance qui s'offrent à nous".

Le constructeur de maisons britanniques Vistry a annoncé une baisse de son bénéfice annuel, déplorant des conditions de marché plus difficiles au dernier trimestre 2022, ce qui a conduit la société à réduire son dividende final. Le bénéfice avant impôt a chuté de 23 %, passant de 319,5 millions de livres sterling en 2021 à 247,5 millions de livres sterling en 2022, le coût des ventes ayant atteint 2,32 milliards de livres sterling, contre 1,97 milliard de livres sterling d'une année sur l'autre. La société a également enregistré des dépenses exceptionnelles d'un montant total de 153 millions de livres sterling, contre seulement 12,2 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 13 %, passant de 2,40 milliards de livres sterling à 2,73 milliards de livres sterling. Le nombre de projets achevés a augmenté de 7,9 %, passant de 11 080 à 11 951. Vistry a réduit son dividende final de 20 %, à 32 pence par action, contre 40 pence l'année précédente. Cela a ramené le total des paiements annuels à 55 pence, contre 60 pence auparavant.

AUTRES ENTREPRISES

Fevertree Drinks a annoncé une baisse de son bénéfice annuel en raison de la hausse des coûts en 2022, en particulier du verre plus cher utilisé pour ses sodas en bouteille. Le bénéfice avant impôt s'est élevé à 31,0 millions de livres sterling en 2022, en forte baisse par rapport aux 55,6 millions de livres sterling enregistrés en 2021. Le chiffre d'affaires est passé de 311,1 millions de livres sterling à 344,3 millions de livres sterling. Fevertree a expliqué que la pression inflationniste à l'échelle du secteur a nui à sa marge au cours de l'année, notamment en ce qui concerne les coûts du verre et du fret transatlantique. Cette situation a été partiellement atténuée par des actions positives en matière de prix et des améliorations dans le panorama des ventes. Le fabricant de mixers premium a proposé un dividende annuel de 16,31 pence par action, en hausse de 2 % par rapport à l'année précédente. La société a également réitéré ses prévisions pour l'année 2023, qui tablent sur un chiffre d'affaires compris entre 390 et 405 millions de livres sterling et sur un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements compris entre 36 et 42 millions de livres sterling. En 2022, l'Ebitda a totalisé 39,7 millions de livres sterling sur une base ajustée, en baisse par rapport aux 63 millions de livres sterling de l'année précédente.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

