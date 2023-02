Les actions sont en baisse malgré la surprise des ventes au détail au Royaume-Uni

(Alliance News) - Les actions à Londres devaient ouvrir en baisse vendredi, sur fond de crainte renouvelée d'une hausse des taux d'intérêt mondiaux et malgré une hausse inattendue des ventes au détail au Royaume-Uni.

Michael Hewson de CMC Markets a déclaré qu'une remarque de la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, jeudi, selon laquelle il y avait eu "des arguments convaincants en faveur d'une hausse des taux de 50 points de base" lors de la dernière réunion politique de la banque centrale américaine, a provoqué "un nouvel accès de force du dollar américain et une hausse des rendements".

"Ses commentaires ont également fait naître la perspective qu'elle n'était peut-être pas la seule à penser de la sorte", a-t-il ajouté.

Les commentaires ont ajouté au poids sur le marché boursier américain, suite aux données qui ont révélé que l'inflation des prix à la production américaine a augmenté sur une base mensuelle en janvier. Le dollar a augmenté, poussant la livre sous les 1,20 USD.

Au Royaume-Uni, les chiffres des ventes au détail publiés tôt vendredi ont montré une hausse inattendue en janvier. On estime que le volume des ventes au détail a augmenté de 0,5 % en janvier par rapport à décembre, inversant une baisse révisée de 1,2 % en décembre par rapport à novembre.

Parmi les cotations londoniennes, Segro a annoncé une perte avant impôts, tandis que NatWest a annoncé un rachat d'actions de 800 millions de GBP.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : appelé en baisse de 25,13 points, soit 0,3%, à 7 987,40

----------

Hang Seng : baisse de 1,1% à 20 755,63

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,7% à 27 513,13

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,9% à 7 346,80

----------

DJIA : clôture en baisse de 1,3% à 33.696.85

S&P 500 : clôture en baisse de 1,4% à 4.090.41

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 1,8% à 11.855.83

----------

EUR : baisse à USD1.0643 (USD1.0674)

GBP : baisse à 1,1955 USD (1,2004 USD)

USD : en hausse à JPY134.66 (JPY134.08)

Or : en baisse à 1 824,63 USD l'once (1 835,31 USD)

(Brent) : en baisse à 84,16 USD le baril (85,13 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de vendredi restent à venir :

10:00 CET Balance des paiements de l'UE

08:30 EST Indices de prix des importations et exportations américaines

08:30 EST Intervention du président de la Fed américaine de Richmond, Thomas Barkin

10:00 EST Indicateurs avancés américains

----------

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont augmenté en janvier par rapport au mois précédent, selon une estimation publiée par l'Office for National Statistics. On estime que les volumes des ventes au détail ont augmenté de 0,5 % en janvier par rapport à décembre, inversant une baisse révisée de 1,2 % en décembre par rapport à novembre. Les marchés s'attendaient à une baisse mensuelle des volumes de ventes au détail de 0,3 %, selon FXStreet. L'ONS a déclaré que les volumes de ventes restaient inférieurs de 1,4 % à leur niveau d'avant la crise de février 2020. Par rapport à l'année précédente, les volumes des ventes au détail auraient baissé de 5,1 % en janvier. En décembre, les volumes des ventes au détail ont baissé de 6,1% en glissement annuel. Les marchés s'attendaient à une baisse annuelle plus marquée des volumes de ventes au détail en janvier, anticipant une chute de 5,5 %. Hors carburant, le volume des ventes au détail a augmenté de 0,4 % sur une base mensuelle mais a baissé de 5,3 % sur une base annuelle.

----------

CHANGEMENTS DE NOTATION DES COURTIERS

----------

Numis réduit British Land à 'add' - objectif de cours de 530 pence

----------

Numis réduit Land Securities à " ajouter " - objectif de cours de 800 pence.

----------

Numis réduit Derwent London à " ajouter " - objectif de cours de 3 050 pence.

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

NatWest a déclaré un bénéfice d'exploitation avant impôts de 5,13 milliards GBP en 2022, contre 3,84 milliards GBP l'année précédente. Cela s'explique par le fait que le revenu net d'intérêts a bondi de 7,53 milliards de GBP à 9,84 milliards de GBP, et que le revenu autre que d'intérêts a grimpé de 2,89 milliards de GBP à 3,31 milliards de GBP. NatWest a déclaré que son rendement des capitaux propres tangibles pour l'année était de 12,3 %. Son ratio CET1 était de 14,2 %, soit 170 points de base de moins qu'au 1er janvier 2022, reflétant des distributions et des charges de retraite liées d'environ 310 points de base, a-t-elle déclaré. La banque a proposé un dividende final de 10 pence par action et a déclaré qu'elle avait l'intention de commencer un rachat d'actions de 800 millions de livres sterling au cours du premier semestre 2023. Pour ce qui est de l'avenir, NatWest a déclaré que les perspectives économiques restent incertaines, mais elle s'attend à réaliser un rendement des capitaux propres corporels compris entre 14 % et 16 % en 2023.

----------

L'investisseur et promoteur immobilier Segro est passé d'un bénéfice de 4,06 milliards de GBP en 2021 à une perte avant impôts de 1,93 milliard de GBP en 2022. La société a en effet enregistré une perte immobilière réalisée et non réalisée de 1,95 milliard de GBP au cours de l'année, contre un gain de 3,67 milliards de GBP l'année précédente. De manière plus positive, le revenu a augmenté à 669 millions de GBP, contre 546 millions de GBP, alors que le revenu locatif net a augmenté de 19 % en glissement annuel, passant de 439 millions de GBP à 522 millions de GBP. Segro a également noté une forte demande de la part des occupants, avec 98 millions de GBP de nouveaux engagements de loyer global au cours de 2022, contre 95 millions de GBP en 2021. Segro a augmenté son dividende annuel de 8,2 %, passant de 24,3 pence à 26,3 pence.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

City of London Investment Trust a déclaré une valeur nette d'inventaire de 395,4 pence à la fin décembre, contre 390,9 pence au 30 juin 2022. Sur l'ensemble de l'année, la société d'investissement a affiché un rendement total de la VNI de 5,1 %. Ceci comparé à un rendement total de la VNI de 0,3 % pour son indice de référence, l'indice FTSE All-Share. Toutefois, au cours des six derniers mois de 2022, le rendement de la société a été de 4,5 %, contre 5,1 % pour l'indice de référence. City of London Investment Trust a déclaré que ce résultat a été obtenu malgré "les turbulences continues sur les marchés mondiaux et une brève période de volatilité politique sans précédent au Royaume-Uni".

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

La société de matériaux de construction Kingspan a annoncé une forte hausse de son chiffre d'affaires annuel et un bond de son bénéfice en 2022. Le bénéfice avant impôt est passé de 689,0 millions d'euros en 2021 à 746,6 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a grimpé de 28 %, passant de 6,50 milliards d'euros à 8,34 milliards d'euros. Kingspan a déclaré un dividende final de 0,238 euro par action, contre 0,26 euro par action l'année précédente. Il en résulte un versement total de 0,494 euro par action en 2022, contre 0,459 euro en 2021. Kingspan a déclaré qu'il s'agissait d'une année record dans l'ensemble, malgré un "environnement éprouvant" et un second semestre plus difficile. Pour ce qui est de l'avenir, Kingspan a déclaré qu'elle s'attendait à dégager un bénéfice commercial "largement similaire" au premier trimestre 2023 à celui de 2022, mais a dit être "consciente" d'un comparatif plus exigeant à venir au deuxième trimestre.

----------

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

