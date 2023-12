The Brunner Investment Trust PLC (The Trust) est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement du Trust est d'assurer une croissance de la valeur du capital et des dividendes pour les investisseurs sur le long terme en investissant dans un portefeuille d'actions mondiales et britanniques. Son indice de référence est l'indice FTSE World ex-United Kingdom (70 %) et l'indice FTSE All-Share (30 %). L'objectif est de répartir les investissements entre les différentes zones géographiques et les différents secteurs. Le fonds détient environ 10 % de son actif brut en actions au moment de l'investissement et son portefeuille est composé d'au moins 50 actions. Il investit jusqu'à 15 % de son actif brut dans d'autres sociétés d'investissement cotées au Royaume-Uni. Il investit dans divers secteurs, tels que l'industrie, la finance, la santé, les technologies de l'information, la consommation discrétionnaire, l'énergie, les matériaux, la consommation de base, les services publics et l'immobilier. Son gestionnaire ou gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (AIFM) est Allianz Global Investors GmbH.