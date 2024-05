The Buckle, Inc. est un détaillant de vêtements, chaussures et accessoires décontractés. La société exploite environ 440 magasins de détail dans 42 États. La société commercialise une large sélection de vêtements décontractés, notamment des jeans, d'autres bas décontractés, des hauts, des vêtements de sport, des vêtements d'extérieur, des accessoires et des chaussures. Elle propose également des services à la clientèle, tels que l'ourlet gratuit, l'emballage cadeau gratuit, la mise de côté facile, la carte de crédit Buckle et un programme de fidélisation des clients. La société propose des denims de marques telles que Miss Me, Rock Revival, KanCan, Hidden, Flying Monkey, Levi's, Preme, Smoke Rise, Ariat, Good American et Wrangler. Parmi les autres marques clés figurent Hurley, Billabong, Affliction, American Fighter, Sullen, Howitzer, Oakley, Fox, RVCA, 7 Diamonds, Nixon, Free People, Z Supply, Salt Life, White Crow, Brew City, Reef, Stance, Versace Cologne, American Highway, Eight X, Pendelton, Hooey, Goorin Bros., Old Row, Timberland, Teva, Kimes Ranch, SOREL, Hey Dude, Steve Madden, Dolce Vita, et SAXX.

Secteur Détaillant habillement et accessoires