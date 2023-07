The Caldwell Partners International Inc. est une société d'acquisition de talents spécialisée dans le recrutement à tous les niveaux. La société est divisée en deux segments : Caldwell et IQTalent. Le segment Caldwell propose des solutions de recherche de cadres et d'analyse. Le segment IQTalent fournit des solutions d'acquisition de talents à la demande. IQTalent est une société d'acquisition de talents axée sur la technologie qui propose des services de recherche et de sourcing de candidats à tous les niveaux et un cycle complet de recrutement au niveau professionnel. Ses services comprennent la recherche et le sourcing de candidats jusqu'au recrutement complet au niveau professionnel, exécutif et du conseil d'administration. Elle propose un ensemble de stratégies de talents et d'outils d'évaluation qui peuvent aider les clients à recruter les bonnes personnes. Elle propose également des programmes et des initiatives Caldwell, tels que Canada's Top 40 Under 40, Calling All Canadians et Canada's Outstanding CEO of the Year. L'entreprise dessert divers secteurs d'activité, notamment les consommateurs, les services financiers, l'assurance, les services professionnels et la technologie.