Les 12 derniers mois ont été parmi les plus difficiles de l'histoire récente du secteur des rachats d'entreprises, les levées de fonds privés ayant atteint leur niveau le plus bas depuis cinq ans et les investisseurs étant devenus plus sélectifs, ont déclaré à Reuters des dirigeants et des conseillers du secteur.

Ces pressions devraient se poursuivre au cours de la nouvelle année, obligeant les groupes de capital privé à vendre des actifs afin de pouvoir reverser des liquidités aux investisseurs, connus sous le nom de "limited partners" (LPs), et, dans certains cas, à en faire des cibles de rachat pour des rivaux plus importants.

"Cela entraînera une certaine consolidation dans le secteur et nous verrons probablement plus de sorties de sociétés de portefeuille, plus d'activités de transaction en 2024 pour montrer de bons rendements aux LPs", a déclaré Anthony Diamandakis, qui dirige l'activité mondiale de conseil aux gestionnaires d'actifs de Citi.

Parmi les classes d'actifs, c'est l'infrastructure qui a été le plus durement touchée par l'effondrement des levées de fonds, tandis que la dette privée reste l'une des stratégies les plus populaires, représentant 16 % de l'ensemble des capitaux levés.

En termes de volumes d'opérations, cette année est en passe d'être la plus faible pour le secteur depuis 2013, avec 299 milliards de dollars de sorties de capitaux privés dans le monde jusqu'à présent, selon les données de Dealogic.

Les négociateurs s'attendent à ce que l'année 2024 soit plus active, les taux d'intérêt commençant à baisser, mais les défis devraient persister, les coûts d'emprunt restant élevés et l'écart entre les attentes des vendeurs et des acheteurs en matière de prix, bien qu'il se réduise, persistant.

"Vous verrez probablement plus de déploiements et de sorties, mais je ne pense pas que 2024 sera radicalement différent de 2023", a déclaré Silvia Oteri, partenaire de la société de capital-investissement Permira.

Toutefois, Mme Oteri, qui dirige l'équipe santé de Permira, est plus optimiste quant aux perspectives de transactions dans ce secteur.

Le mois dernier, la société a rejoint Blackstone dans une offre de 15 milliards de dollars pour le groupe de petites annonces en ligne Adevinta, la plus grande acquisition par emprunt de l'année en Europe.

NOUVELLE VAGUE DE CONSOLIDATION

Pendant la longue période où les taux d'emprunt étaient au plus bas, les capitaux levés par les fonds de capital privé ont presque triplé entre 2013 et 2021, année où ils ont culminé à près de 1 700 milliards de dollars, selon le fournisseur de données Preqin.

Depuis, ils ont chuté d'un tiers pour atteindre 1,1 billion de dollars levés par les fonds au niveau mondial au début du mois de décembre 2023.

Attirer de nouveaux fonds reste un défi, ce qui, avec la nécessité pour certains de diversifier leurs stratégies d'investissement, pourrait entraîner une plus grande consolidation, selon les conseillers.

Le nombre de fonds fermés au cours des 12 mois précédant le début du mois de décembre a été le plus bas depuis 2014, bien que le capital levé soit conforme à la moyenne annuelle de 1,1 billion de dollars de la dernière décennie, selon Preqin, ce qui suggère une plus grande concentration.

"Je dirais que l'espace des gestionnaires d'actifs alternatifs va absolument se consolider", a déclaré Henrik Johnsson, co-responsable des marchés de capitaux et de la banque d'investissement européenne chez Deutsche Bank.

Les gestionnaires d'actifs alternatifs proposent des investissements à haut rendement mais moins liquides, et avec la diminution des flux financiers vers le capital-investissement, ils devraient être moins nombreux à survivre.

La raison de l'effondrement de la collecte de fonds est double.

Tout d'abord, les actions et les obligations ayant perdu de leur valeur en raison de la hausse des taux d'intérêt, le capital-investissement et les infrastructures sont devenus surreprésentés dans les portefeuilles des fonds de pension, ce qui a contraint ces derniers à réduire leur allocation. Deuxièmement, le ralentissement des sorties de capital-investissement a rendu les commanditaires plus réticents à investir davantage d'argent.

"Cette tension sur le marché a créé la récente bifurcation entre les entreprises les plus performantes, capables de mobiliser des capitaux, et les autres", a déclaré Matthew Keogh, associé en charge des fonds d'investissement chez Linklaters.

Parmi les grands groupes qui ont récemment rencontré des difficultés dans leur collecte de fonds, on peut citer Carlyle et Cinven, qui ont été contraints de prolonger leur collecte de fonds ou de revoir leurs objectifs à la baisse cette année en raison des conditions de marché difficiles.

Le mois dernier, le géant américain de l'investissement Carlyle Group a réduit d'au moins 30 % l'objectif de son dernier fonds de capital-investissement pan-asiatique par rapport au montant initial de 8,5 milliards de dollars, ont déclaré à Reuters des personnes ayant connaissance du dossier.

Cinven a dépassé son objectif de collecte de fonds pour son huitième fonds de rachat seulement après avoir demandé aux investisseurs un délai supplémentaire plus tôt dans l'année, a déclaré une personne familière avec les plans.

Certains ont tout de même obtenu de meilleurs résultats. CVC, par exemple, a récemment clôturé un fonds de rachat record de 26 milliards de dollars.

Les investisseurs dans les fonds de capital-investissement choisissent de concentrer leurs investissements auprès de gestionnaires moins nombreux et plus importants, a déclaré M. Keogh. Cela conduit les fonds à se développer dans de nouveaux domaines, tels que les infrastructures et le crédit privé, afin d'attirer les investisseurs.

En septembre, CVC a annoncé un accord pour acquérir le gestionnaire d'infrastructures DIF Capital Partners.

Lundi, le gestionnaire d'actifs français Tikehau Capital et son concurrent japonais Nikko Asset Management ont déclaré qu'ils étaient en pourparlers pour former un partenariat stratégique en Asie qui inclura une prise de participation de Nikko dans Tikehau.

"Cette tendance à la consolidation pourrait se poursuivre dans un avenir proche, offrant aux gestionnaires de fonds existants la possibilité de renforcer leurs positions", a déclaré Sandra Krusch, Private Equity Lead, Europe West chez EY. À mesure que le secteur mûrit, les alliances permettent d'améliorer l'efficacité, d'atteindre de nouveaux segments de clientèle ou de s'étendre à de nouvelles catégories d'actifs, a ajouté Mme Krusch.

Toutes les sociétés de capital-investissement ne ressentent pas la même pression.

"C'est davantage le cas pour celles qui sont cotées en bourse parce qu'elles sont évaluées sur la base de leurs actifs sous gestion", a déclaré Nikos Stathopoulos, président pour l'Europe du groupe de rachat BC Partners, qui supervise environ 40 milliards d'euros d'investissements.