Le directeur général de Capital One, Richard Fairbank, et d'autres dirigeants s'opposeront aux associations locales lors d'une réunion publique organisée vendredi par les autorités de régulation pour discuter du rapprochement de la banque avec Discover Financial Services.

Dévoilée en février, cette opération de 35 milliards de dollars donnera naissance au plus grand émetteur américain de cartes de crédit en termes de solde, à la sixième banque en termes d'actifs, et permettra à Capital One de contrôler le réseau de paiement par carte de Discover, le quatrième opérateur de réseau de paiement par ordre d'importance.

Capital One, dont le siège est en Virginie, et d'autres partisans affirment que l'opération pourrait stimuler la concurrence dans le domaine des paiements par carte, mais les opposants craignent qu'elle ne réduise les services, n'augmente les coûts pour les Américains et ne menace la stabilité financière en créant une autre banque "trop grande pour faire faillite".

La Réserve fédérale et l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), qui subissent des pressions politiques en faveur d'une plus grande sévérité à l'égard des fusions, organisent la réunion de vendredi dans le cadre d'une démarche rare réservée aux examens de fusions les plus controversés.

La réunion, qui devrait durer toute la journée, offre aux opposants une plate-forme pour intensifier cette pression.

Maxine Waters, membre démocrate du Congrès, la National Community Reinvestment Coalition (NCRC), une puissante coalition d'organisations à but non lucratif, et les groupes de pression Americans for Financial Reform (AFR) et Public Citizen figurent parmi les intervenants qui s'opposeront à la fusion, selon le programme affiché par la Fed.

"L'approbation de cette fusion exacerberait les problèmes de stabilité, de sécurité et de solidité financières", a déclaré Bartlett Naylor, responsable de la politique de Public Citizen, dans un communiqué.

Reuters a rapporté mercredi que Capital One s'était engagé à consacrer 265 milliards de dollars sur cinq ans au crédit, à la philanthropie et à l'investissement si le rachat se concrétisait, alors qu'elle tente d'apaiser les critiques et de gagner la confiance des autorités de régulation.

Ce plan d'aide à la communauté, plus de deux fois plus important que tous les autres à ce jour, selon les données du CNR qui a négocié tous les plans précédents, sera également examiné de près vendredi.

S'adressant à Reuters cette semaine, Andres Navarrete, responsable des affaires extérieures de Capital One, a déclaré qu'il pensait que les régulateurs se souciaient beaucoup de ce plan, bien que le NCRC et l'AFR aient mis en doute le fait qu'il fasse suffisamment pour aider les communautés.

La Fed et l'OCC évaluent l'impact de l'opération sur la commodité et les besoins des communautés concernées, ainsi que sur la stabilité financière et la concurrence, entre autres. Le ministère de la justice donne également son avis sur les implications antitrust.

Ce processus pourrait prendre encore plusieurs mois, selon les experts en réglementation.

Outre les dirigeants de Capital One et de Discover, plusieurs législateurs de l'État de Virginie et des groupes de défense devraient s'exprimer en faveur de l'accord, selon l'ordre du jour. Le soutien de groupes de défense des droits civiques ou de groupes communautaires pourrait être utile à Capital One.

"Le soutien de la communauté (...) influence positivement l'opinion des régulateurs sur la transaction", a déclaré Chip MacDonald, avocat spécialisé dans les fusions et acquisitions et directeur général de MacDonald Partners.

"En cas de problèmes antitrust, cela pourrait également permettre à l'autorité de régulation bancaire de conclure que les avantages publics de la fusion l'emportent sur les problèmes de concurrence.