Carlyle accueille un nouveau PDG Schwartz avec une forte baisse des bénéfices

La baisse a été plus forte que celle de 41% rapportée le mois dernier par son homologue Blackstone Group Inc. Elle constitue une toile de fond difficile pour l'ancien président de Goldman Sachs Inc, Harvey Schwartz, que Carlyle a dévoilé lundi comme son nouveau directeur général.

Schwartz, qui prend ses fonctions le 15 février, a pour mission de revitaliser le cours de l'action Carlyle, qui a sous-performé Blackstone et d'autres rivaux comme Apollo Global Management Inc et KKR & Co Inc.

Le bénéfice distribuable de Carlyle, qui représente les liquidités disponibles pour verser des dividendes aux actionnaires, est tombé à 433 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 903 millions de dollars l'année précédente.

Cela s'est traduit par un bénéfice distribuable par action après impôts de 1,01 $, ce qui était légèrement supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 97 cents, selon le fournisseur de données financières Refinitiv.

Les revenus de Carlyle provenant de la vente d'actifs ont chuté de 65% à 460 millions de dollars par rapport à l'année dernière, car la volatilité des marchés financiers, les tensions géopolitiques, l'inflation et les inquiétudes concernant une éventuelle récession ont empêché la société de céder des investissements pour un montant élevé.

Ses frais de gestion de fonds ont généré 512 millions de dollars de revenus, soit 10 % de plus qu'il y a un an, car les récentes acquisitions, notamment celles du gestionnaire de crédit CBAM et du réassureur Fortitude Re, ont commencé à porter leurs fruits. Cela a permis aux revenus liés aux frais d'augmenter de 16 % pour atteindre 202 millions de dollars.

Carlyle a déclaré que son portefeuille d'investissement total est resté stable au quatrième trimestre, les fonds de capital-investissement ayant gagné 1 %, les fonds immobiliers ayant baissé de 1 %, les fonds de crédit global ayant augmenté de 2 % et les fonds secondaires ayant baissé de 3 %. Les fonds de private equity d'entreprise de Blackstone ont augmenté de 3,8 %, tandis que ses fonds secondaires ont baissé de 1,8 %.

Carlyle a déclaré avoir levé seulement 4,9 milliards de dollars auprès d'investisseurs de fonds au quatrième trimestre, dépensé 6,8 milliards de dollars pour de nouvelles acquisitions, conservé 72 milliards de dollars de capital non dépensé, et avoir 373 milliards de dollars d'actifs totaux sous gestion. Elle a déclaré un dividende trimestriel de 0,325 $ par action ordinaire.