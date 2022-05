Carlyle achète la société HCP Packaging basée à Shanghai

HCP a son siège à Shanghai et dispose de 10 sites de production et de fabrication dans le monde et de plus de 250 clients, selon le communiqué.

Parmi ses clients figurent Estee Lauder, L'Oréal et Shiseido.

Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées. Les sociétés ont déclaré que la transaction devait être finalisée au troisième trimestre.

Reuters a rapporté en novembre que Goldman Sachs avait été engagé pour vendre HCP Packaging.

