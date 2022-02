Carlyle en pourparlers pour acquérir la société d'investissement en crédit CBAM -sources

Carlyle a remporté une enchère pour acquérir CBAM, basée à New York, qui gère 15 milliards de dollars d'actifs de crédit, tels que des obligations de prêts collatéralisés et des produits de crédit structurés, selon les sources, qui ont requis l'anonymat parce que l'affaire est confidentielle.

Bloomberg News a rapporté précédemment que Carlyle était en pourparlers avancés pour acquérir CBAM pour un montant compris entre 750 et 850 millions de dollars. Les porte-parole de Carlyle et de CBAM ont refusé de commenter.

Ayant ses racines dans les rachats par endettement, Carlyle a essayé d'étendre sa plateforme de crédit ces dernières années. Elle a embauché un vétéran du crédit, Mark Jenkins, de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) en 2016 pour diriger son expansion sur le marché du crédit privé.

La société basée à Washington a fait passer ses actifs de crédit à 73 milliards de dollars à la fin décembre, contre 34 milliards de dollars lorsque Jenkins l'a rejoint, grâce à un mélange de levées de fonds et d'acquisitions d'autres entreprises. Elle a acheté la société de financement d'avions Apollo Aviation Group en 2018 et a annoncé mercredi un accord de 3 milliards de dollars pour acquérir l'activité de location de biens immobiliers d'iStar Inc.

CBAM Partners a été fondée en 2016 par Don Young, Mike Damaso et Jay Garrett. Elle est détenue majoritairement par Eldridge, la société d'investissement du milliardaire Todd Boehly, qui possède des participations dans les Dodgers de Los Angeles et les Lakers de Los Angeles.