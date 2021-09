Carlyle relance la vente de la société de lingerie Hunkemoller pour 1,2 milliard de dollars - sources

La société américaine de capital-investissement Carlyle relance le projet de vente de la chaîne de lingerie néerlandaise Hunkemoller, retardé par la pandémie, ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier, dans le cadre d'une transaction qui pourrait dépasser 1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars).

Hunkemoller, qui gère 850 magasins en Europe, a déclaré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 40,6 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 janvier, contre 75,5 millions d'euros un an plus tôt, avant la pandémie. Les ventes ont chuté de 14 % pour atteindre 459 millions d'euros.

Les ventes et l'EBITDA devraient fortement rebondir au cours de cet exercice, a déclaré une personne au fait de la question, car la chaîne a de plus en plus adopté un modèle hybride, les ventes en ligne représentant désormais plus d'un quart du total.

La marque, présentée par les mannequins Duckie Thot et Rebecca Mir, développe également ses canaux de vente en gros via Zalando, Nordstrom, Amazon et d'autres.

La société vise un EBITDA de 85 à 90 millions d'euros pour cet exercice et de plus de 100 millions d'euros en 2022-2023.

JPMorgan a été choisi pour diriger le processus de vente. Avec une valorisation de 11 à 13 fois l'EBITDA, la valeur de la société est estimée à environ 1 milliard d'euros.

Cette fourchette a été établie par comparaison avec les ventes récentes de deux chaînes plus petites : la chaîne australienne Honey Birdette au propriétaire de Playboy, PLBY Group Inc., en juin, pour 333 millions de dollars, et la chaîne britannique Sweaty Betty à Wolverine World Wide Inc. en août, pour 410 millions de dollars.

Carlyle a acheté Hunkemoller pour environ 440 millions d'euros au début de 2016, avait alors rapporté Reuters.

JPMorgan devrait lancer le processus de vente ce mois-ci, mois, avec des offres non contraignantes attendues en octobre, les personnes ont dit.

Carlyle et JPMorgan ont refusé de faire des commentaires.

(1 dollar = 0,8457 euro) (Reportage de Toby Sterling ; édition de Mark Potter)