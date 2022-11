Carlyle soutient le développeur solaire Aspen Power avec un investissement de 350 millions de dollars

Carlyle a déclaré que son investissement financera l'expansion d'Aspen Power, qui vise à acquérir des projets d'énergie renouvelable à travers les États-Unis. Aspen Power, basée à Dallas, au Texas, avait accepté en septembre d'acquérir le développeur d'énergie solaire Safari Energy LLC auprès du géant de l'électricité PPL Corporation.

"Cet investissement concerne une plate-forme qui sera entièrement intégrée verticalement dans l'espace de production distribuée, qui comprend l'énergie solaire communautaire, commerciale et industrielle, ainsi que les sous-services publics", a déclaré Pooja Goyal, directrice des investissements de Carlyle Infrastructure, dans une interview à Reuters.

Aspen Power fournit des financements pour le développement, la construction et l'exploitation de projets d'énergie renouvelable, notamment des installations solaires et de stockage. La société a financé des projets d'énergie renouvelable pour une valeur de plus de 2 milliards de dollars, selon son site Web.

"Cette plateforme pourra tout faire, de l'origination à la souscription, en passant par l'installation et même la gestion des actifs", a ajouté Pooja.

Carlyle Infrastructure gère environ 15 milliards de dollars d'actifs répartis dans les secteurs de l'électricité, de l'énergie, des transports, du numérique, de l'eau, des transports et des énergies renouvelables. En août, Carlyle a investi un montant non divulgué dans le développeur d'hydrogène vert Eneus Energy Limited aux côtés du fonds souverain de Singapour GIC.