Carlyle : un ancien co-président de Goldman Sachs nommé directeur général

La société de capital-investissement Carlyle a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait décidé à l'unanimité de nommer Harvey Schwartz au poste de directeur général et membre du conseil d'administration, à compter du 15 février 2023. À cette date, Bill Conway quittera son poste de PDG par intérim, tout en conservant son rôle de coprésident du conseil d'administration.



Harvey Schwartz est un ancien co-président et co-chef des opérations de Goldman Sachs, et avant cela, il a occupé le poste de directeur financier de la société, où il a supervisé les processus financiers et de gestion des risques les plus importants ainsi que la stratégie d'allocation des capitaux.