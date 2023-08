The Carlyle Group Inc. est une société d'investissement mondiale. La société opère à travers trois segments : Global Private Equity, Global Credit, et Global Investment Solutions. Le segment Global Private Equity comprend les opérations de la société qui conseillent un groupe diversifié de fonds qui investissent dans des fonds de rachat, d'immobilier et de ressources naturelles. Le segment Global Credit conseille un groupe de fonds qui poursuivent des stratégies d'investissement à travers le spectre du crédit, y compris le crédit liquide, le crédit illiquide et le crédit d'actifs réels, ainsi que des véhicules multiplateformes, tels que le Carlyle Tactical Private Credit Fund. Le segment Global Investment Solutions offre des opportunités d'investissement et des ressources à ses investisseurs et clients pour construire des portefeuilles de private equity par le biais de fonds de fonds, d'achats secondaires de portefeuilles existants et de programmes de co-investissement gérés. Il dispose de professionnels de l'investissement dans 29 bureaux répartis sur cinq continents, et il sert plus de 2 900 investisseurs de fonds de reportages provenant de 88 pays.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds