Exclusive-Carlyle va acquérir NSM Insurance de White Mountains dans une transaction de 1,78 milliard de dollars

Carlyle a déclaré que la transaction devrait être conclue au cours du second semestre de cette année. La transaction devrait ajouter 280 $ par action à la valeur comptable ajustée de White Mountains.

Les sociétés de capital-investissement ont été le moteur de la consolidation dans le secteur du courtage d'assurance. Les fusions et acquisitions dans le secteur de l'assurance ont plus que doublé en volume pour atteindre un total de 58 milliards de dollars en 2021, contre 22 milliards de dollars un an plus tôt, selon le cabinet de conseil Deloitte.