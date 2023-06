Kim Kardashian cherche le secret de la réussite du capital-investissement alors que les fonds s'adaptent à la hausse des taux d'intérêt

L'arrivée de la star de la téléréalité Kim Kardashian à une réunion des plus grands courtiers du monde à Berlin n'a pas réussi à dissiper leur humeur sombre, alors que la hausse du coût de l'argent freine le secteur du capital-investissement.

Flanquée de gardes du corps, Kim Kardashian a attiré une foule de centaines de cadres lors de l'événement SuperReturn, expliquant qu'elle voulait apprendre les secrets de l'investissement après avoir créé son propre fonds l'année dernière.

Parlant de ses ambitions, Mme Kardashian, dont l'empire s'étend aux soins de la peau et aux sous-vêtements, recherche ce qu'elle appelle la "sauce magique" ou les qualités spéciales des fondateurs d'entreprises que son fonds, qui n'a pas encore réalisé d'investissement, pourrait soutenir.

Mais le capital-investissement connaît actuellement l'une de ses périodes les plus difficiles depuis sa naissance dans les années 1980, car les hausses rapides des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation rendent la dette qui sous-tend le secteur rare et onéreuse.

Plus d'une décennie de coûts d'emprunt extrêmement bas a permis aux investisseurs d'acquérir des entreprises à l'aide de prêts importants avant de les revendre à d'autres investisseurs, eux aussi soutenus par un crédit bon marché.

Aujourd'hui, les données de la zone euro montrent que les banques ferment les robinets du crédit après que la Banque centrale européenne a procédé à la plus forte hausse des taux d'intérêt en 25 ans d'histoire.

La valeur des fusions et acquisitions financées par le capital-investissement en Europe s'élevait à environ 46 milliards de dollars au cours des cinq mois précédant la fin mai, soit une baisse de 74 % par rapport à la même période de 2022, selon les données de Refinitiv.

C'est dans le secteur des technologies que les transactions ont été les plus nombreuses au niveau mondial, tandis que les transactions dans le secteur de la santé ont atteint 16 milliards de dollars.

"Nous devons pédaler plus fort", a déclaré Jose Pfeifer, qui dirige le groupe européen de capital-investissement d'Investcorp, en marge de SuperReturn.

Le déclin des transactions peut être attribué en grande partie au ralentissement des processus et à l'échec de certaines opérations, comme l'abandon récent de la vente d'une participation dans les droits médiatiques de la Bundesliga allemande, qui a fait l'objet d'un veto en raison de l'opposition des clubs de football.

Toutefois, il existe des poches d'espoir "si les entreprises renforcent leur conviction quant à la trajectoire des taux d'intérêt", a déclaré Hythem El-Nazer, directeur général de TA Associates.

Les entreprises sont également à l'origine d'une certaine activité en Europe en rationalisant leurs portefeuilles et en vendant des actifs non essentiels.

"L'Europe se porte mieux que prévu... nous voyons des opportunités dans les cessions d'entreprises", a déclaré Marco De Benedetti, co-responsable du capital-investissement pour l'Europe chez Carlyle.

Les vendeurs qui bravent les eaux agitées sont plus discrets qu'auparavant et sont moins nombreux à organiser des ventes aux enchères, ce qui laisse les acheteurs sans délais clairs et sans visibilité.

Emmanuel Laillier, responsable du capital-investissement chez Tikehau Capital, a déclaré qu'il était difficile d'évaluer le niveau de concurrence, bien que le processus de fusion et d'acquisition soit plus souple.

Par exemple, les ajustements stratégiques tels que la vente de participations minoritaires et la conservation d'entreprises plus longtemps sont en augmentation.

Cela pourrait également donner lieu à de nouvelles structures permettant de développer les entreprises plus longtemps dans le cadre d'une propriété privée, a déclaré Christian Sindig, PDG d'EQT, ajoutant que les transactions entre le secteur public et le secteur privé deviendront de plus en plus fréquentes.

Mme Kardashian n'a toutefois pas dévoilé son jeu : toutes les questions techniques ont été adressées à son partenaire d'investissement, Jay Sammons. (Reportage d'Emma-Victoria Farr, édition de John O'Donnell, Kirsten Donovan)