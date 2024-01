L'échec de la vente d'iRobot à Amazon pour 1,4 milliard de dollars mettra à l'épreuve la capacité du fabricant d'aspirateurs robots à court d'argent à rembourser un prêt de 200 millions de dollars contracté l'année dernière auprès de la société de capital-investissement Carlyle Group.

Le fabricant d'aspirateurs Roomba a déclaré lundi qu'il allait licencier 31 % de ses quelque 1 130 employés et réduire ses coûts afin d'économiser 150 millions de dollars ou plus, alors que l'échec de l'opération entre les mains des régulateurs antitrust européens l'a confronté à une chute de son chiffre d'affaires et à une explosion de ses pertes.

Les documents déposés auprès des autorités réglementaires montrent que les conditions du prêt de Carlyle qu'iRobot a accepté en juillet dernier pour faire face à l'examen réglementaire de l'opération pèsent sur ses finances et ont accentué la pression exercée pour réduire les coûts.

La société basée à Bedford, dans le Massachusetts, a déclaré lundi que son accord avec Carlyle l'obligeait à mettre de côté 75 millions de dollars sur les 94 millions de dollars de frais de rupture de contrat qu'elle recevra de Carlyle pour rembourser le prêt.

Le prêt est valable jusqu'en juillet 2026 et impose à iRobot un taux d'intérêt annuel de 9 % plus le taux de financement sécurisé à un jour (Secured Overnight Financing Rate - SOFR), soit un total de 14,3 %, comme le montrent les documents déposés.

Les sociétés de capital-investissement comme Carlyle demandent plus que les banques pour prêter aux entreprises, car elles sont plus ouvertes à la négociation de conditions personnalisées et prêtes à prendre plus de risques. Pourtant, même à cette aune, le prêt de Carlyle est onéreux.

Sa marge de 900 points de base se compare à une marge moyenne de 599 points de base dans les opérations de prêt direct des sociétés de capital-investissement aux grandes entreprises, selon les données de la Loan Pricing Corporation.

Pour s'assurer une bonne affaire, Carlyle a négocié un rendement minimum garanti, de sorte que même si iRobot rembourse le prêt par anticipation, la société de capital-investissement aura gagné de 1,4 à 1,7 fois le principal du prêt, selon les documents déposés.

Carlyle a également limité la capacité d'iRobot à dépenser de l'argent avant le remboursement du prêt. Les conditions du prêt exigent qu'iRobot maintienne un minimum de 250 millions de dollars en liquidités, en comptes débiteurs et en stocks, selon les documents déposés.

L'entreprise disposait du double de cette somme à la fin du mois de septembre, d'après ses derniers résultats. Mais elle a également déclaré que les pertes avaient augmenté pour atteindre 241 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2023, contre 202 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Une porte-parole d'iRobot a déclaré que l'entreprise n'avait pas d'autre commentaire à faire que de publier ses informations. Une porte-parole de Carlyle s'est refusée à tout commentaire.

Le prêt d'iRobot est l'une des nombreuses opérations de prêt direct sur lesquelles les sociétés de capital-investissement se sont jetées l'année dernière, alors que les banques se repliaient sur les pertes de souscription causées par la hausse rapide des taux d'intérêt.

Alors que la plupart des opérations de prêt direct concernent des rachats d'entreprises par effet de levier, Carlyle, qui gérait 150 milliards de dollars d'actifs de crédit à la fin du mois de septembre, s'est taillé un créneau pour prêter à des entreprises qui ne sont pas détenues par des fonds de capital-investissement. Parmi les prêts qu'elle a récemment accordés figure Park County, le propriétaire de la propriété intellectuelle des franchises de médias South Park et Book of Mormon.

Les actions d'iRobot ont grimpé en flèche pendant la pandémie de COVID-19, les consommateurs au foyer s'étant rués sur ses aspirateurs de luxe. Mais avec l'essoufflement de la nouveauté et la montée en flèche de l'inflation, les ventes ont chuté et la situation financière s'est détériorée. L'action a terminé à 14,25 dollars mardi, son niveau le plus bas depuis 2009, ce qui donne à iRobot une valeur de marché d'environ 400 millions de dollars.

iRobot, dont le directeur général Colin Angle a démissionné lundi et a été remplacé à titre intérimaire par le directeur juridique Glen Weinstein, a déclaré que les réductions de coûts, ainsi que les améliorations apportées à sa stratégie de marketing et à son offre de produits, l'aideraient à redevenir rentable. (Reportage de Greg Roumeliotis à New York ; Rédaction de Richard Chang)