La Yes Bank indienne trace une feuille de route pour sa croissance après une levée de fonds d'un milliard de dollars.

Le plan d'expansion du créancier de taille moyenne intervient après qu'il ait levé 1,1 milliard de dollars la semaine dernière en vendant jusqu'à 10 % de sa participation à Carlyle Group et Advent International.

Cette levée de fonds a marqué un rare vote de confiance envers Yes Bank, qui a dû être reprise par la banque centrale en mars 2020 après des mois de détérioration de ses finances et d'allégations de mauvaise gestion.

La banque a également réussi à lever des capitaux, sa première depuis juillet 2020, à un moment où les perspectives du secteur bancaire sur de nombreux marchés étrangers se sont assombries en raison du ralentissement de la croissance économique, ce qui devrait peser sur la qualité des actifs et la demande de prêts.

Yes Bank cherche à augmenter son portefeuille de prêts de 15 % au cours de l'année fiscale se terminant en mars 2023, en se concentrant sur les prêts hypothécaires, les prêts automobiles et les prêts aux petites et moyennes entreprises, a déclaré le PDG Prashant Kumar.

Son portefeuille de prêts a augmenté de 8% au cours du dernier exercice fiscal, soit un peu moins que la croissance de 9,6% affichée par le secteur bancaire indien, après s'être contracté au cours des deux années précédentes.

"Nous allons certainement augmenter (le portefeuille de prêts) plus que le secteur, mais nous ne voulons pas commettre d'erreur", a déclaré Kumar à Reuters, faisant allusion à la précédente expansion rapide du crédit de la banque qui a été tenue pour responsable de ses difficultés.

La banque pourrait également envisager des acquisitions, en exploitant les capitaux frais levés.

"Nous pourrions également explorer des opportunités dans le domaine de la microfinance, car c'est un secteur où nous ne sommes pas encore présents et il faudra du temps pour le construire en interne, il pourrait donc être judicieux d'acquérir à la place", a déclaré Kumar, qui a pris les rênes en mars 2020.

Les capitaux levés permettront d'améliorer le ratio de fonds propres de catégorie 1 de la banque, une mesure clé de la solidité financière, à 15,7 % contre 11,9 % actuellement, et la banque n'aura pas besoin de lever davantage de capitaux avant au moins trois ou quatre ans, a-t-il déclaré.

UN LONG CHEMIN À PARCOURIR

Créée en 2004, Yes Bank était le cinquième plus grand créancier du pays jusqu'au début de l'année 2020, après quoi elle est passée d'une crise à l'autre, y compris l'arrestation de son fondateur sur fond d'allégations de manquements à la gouvernance.

Ses créances douteuses brutes en pourcentage du total des prêts avaient augmenté à 18,87 % en décembre 2019, contre 2,1 % un an plus tôt. À la fin du mois de juin 2022, ce ratio était de 13,9 %.

D'autres banques d'État et des créanciers privés ont dû intervenir en 2020 pour sauver la banque.

L'action de Yes Bank a augmenté de plus de 22 % jusqu'à présent cette année, après avoir chuté de 23 % l'année dernière et de 62 % en 2020.

Malgré l'amélioration modérée de ses finances au cours des derniers trimestres, certains analystes ont déclaré qu'il faudrait plusieurs années avant que la banque soit en mesure d'afficher une croissance significative et une stabilisation de ses principaux ratios financiers.

Au cours de l'exercice 2022, la banque a enregistré un bénéfice de 10,66 milliards de roupies indiennes (134 millions de dollars), contre une perte de 34,62 milliards de roupies l'année précédente. M. Kumar est convaincu que la stabilisation de la position de son capital entraînera une amélioration de la notation de la banque, ce qui lui apportera davantage d'affaires et contribuera à sa rentabilité.

Cependant, les analystes et les investisseurs restent sceptiques.

"Même si le redressement de Yes Bank fonctionne, cela prendra au moins six à sept ans", a déclaré un gestionnaire de fonds, dont le portefeuille ne contient actuellement pas d'actions de la banque et qui a refusé d'être identifié car il n'était pas autorisé à parler aux médias.

"Je ne pense pas que les derniers développements vont exciter les investisseurs".

(1 $ = 79,5550 roupies indiennes)