Le bénéfice de Carlyle au quatrième trimestre a presque quadruplé grâce à des ventes d'actifs record.

La société basée à Washington, D.C., a déclaré que ses bénéfices distribuables ont atteint un niveau record de 903 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 237 millions de dollars un an plus tôt. Il en est résulté un bénéfice distribuable par action après impôt de 2,01 $, ce qui a dépassé l'estimation moyenne des analystes de Wall Bourse, qui était de 1,21 $ par action, selon le fournisseur de données financières Refinitiv.

Carlyle a encaissé un montant record de 15,3 milliards de dollars de ses investissements au cours du trimestre et a dépensé 14 milliards de dollars pour de nouvelles acquisitions, profitant d'un environnement économique favorable, a déclaré le directeur général Kewsong Lee dans une interview.

L'activité de fusions et d'acquisitions a atteint un niveau record en 2021, car les capitaux bon marché en raison de la faiblesse des taux d'intérêt, la demande refoulée due à la pandémie de COVID-19 et le dynamisme des marchés publics ont permis aux sociétés de capital-investissement telles que Carlyle de conclure des accords et de vendre des investissements au prix fort.

"Les réalisations record sont dues à des performances d'investissement et à un travail d'investissement incroyablement solides au fil des ans. Lorsque vous créez une valeur fondamentale et que vous stimulez la croissance de nos entreprises, vous bénéficiez de fortes réalisations et d'activités de sortie", a déclaré M. Lee.

Les bénéfices de Carlyle sont conformes aux résultats de son homologue Blackstone, dont les bénéfices distribuables ont également atteint un niveau record au quatrième trimestre.

En ce qui concerne la performance trimestrielle de ses fonds, Carlyle a déclaré que son portefeuille de capital-investissement s'est apprécié de 6 %, que les fonds de crédit ont augmenté de 1 % et que les actifs gérés dans le cadre de sa franchise secondaire ont gagné 7 %. En comparaison, les fonds de capital-investissement de Blackstone ont progressé de 4,8 %, tandis que sa branche crédit a affiché un rendement net de 3,1 % au cours de la même période.

Carlyle a versé 244 millions de dollars au titre de la rémunération en espèces et des avantages sociaux au cours du trimestre, soit 21% de plus que les 202 millions de dollars dépensés l'année dernière, ce qui reflète le coût de l'embauche supplémentaire dans ses équipes d'investissement et le paiement accru de ce qu'on appelle le carried interest aux dirigeants.

"Il s'agit de créer la bonne culture. Il s'agit de rémunérer les performances. Nous avons eu une année record et nous nous soucions de l'alignement", a déclaré Lee.

Le total des actifs sous gestion de Carlyle a augmenté de 3% au cours du trimestre pour atteindre 301 milliards de dollars, grâce à une forte collecte de fonds, en particulier dans son activité de crédit, qui a été partiellement compensée par les ventes d'actifs record. Elle a terminé le trimestre avec 84 milliards de dollars de capital non dépensé et a déclaré un dividende de 25 cents par action.