Le bénéfice de Carlyle au troisième trimestre baisse de 12 % en raison du ralentissement des cessions d'actifs.

Il s'agit du premier trimestre au cours duquel Carlyle publie ses résultats après que Kewsong Lee a brusquement quitté en août son poste de directeur général de la firme basée à Washington lorsque le conseil d'administration, contrôlé par ses fondateurs, a refusé de manière inattendue de renouveler son contrat, qui devait expirer à la fin de l'année. William Conway, cofondateur et membre du conseil d'administration de Carlyle, a été nommé PDG par intérim de la société après le départ de Lee.

Carlyle a déclaré que le bénéfice distribuable, qui représente les liquidités utilisées pour verser des dividendes aux actionnaires, est tombé de 730,6 millions de dollars à 644,4 millions de dollars. Cela s'est traduit par un bénéfice distribuable après impôts de 1,42 $ par action, ce qui était supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,06 $, selon Refinitiv.

Des conditions de marché défavorables, marquées par la hausse des taux d'intérêt et la volatilité due aux tensions géopolitiques telles que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ont empêché les sociétés de capital-investissement, dont Carlyle, d'encaisser leurs investissements au prix fort.

Carlyle a déclaré que ses revenus de performance réalisés ont chuté de 24% à 764,8 millions de dollars, contre 1 milliard de dollars il y a un an, en raison d'un ralentissement des ventes d'actifs de son portefeuille de capital-investissement. Ses pairs Blackstone Inc, KKR & Co Inc, et Apollo Global Management Inc ont également signalé une baisse de leurs bénéfices en raison d'une diminution des cessions d'actifs et d'un ralentissement de l'activité sur les marchés des capitaux.

"Les marchés sont plus difficiles, il est donc plus difficile de vendre sur le marché actuel, mais par rapport à ce que l'on voit ailleurs, nous nous en sommes très bien sortis avec de fortes réalisations", a déclaré Curt Burser, directeur financier de Carlyle, dans une interview.

Au cours du trimestre, Carlyle a déclaré que ses fonds de capital-investissement d'entreprises se sont appréciés de 1 %, que les fonds immobiliers ont augmenté de 2 %, que les fonds d'infrastructure et de ressources naturelles ont progressé de 8 %, tandis que les fonds gérés dans le cadre du crédit mondial sont restés stables. En revanche, les fonds de capital-investissement de Blackstone, KKR et Apollo se sont dépréciés de 0,3 %, 4 % et 0,3 %, respectivement.

Selon les principes comptables généralement acceptés, Carlyle a déclaré que son revenu net a chuté de 47 % pour atteindre 280,8 millions de dollars, contre 532,8 millions de dollars un an plus tôt, en raison d'une baisse de 63 % des revenus de placement et d'une hausse des dépenses de rémunération en espèces.

Carlyle a investi 10,5 milliards de dollars au cours du trimestre, levé 6 milliards de dollars de nouveaux capitaux, généré 213 millions de dollars de revenus liés aux commissions et conservé 74 milliards de dollars de capitaux non dépensés. Ses actifs sous gestion ont diminué de 2 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 369 milliards de dollars en raison de ventes d'actifs et de l'impact des opérations de change qui a été compensé par la collecte de fonds. La firme a déclaré un dividende de 32,5 cents par action.