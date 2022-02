Le bénéfice de KKR au quatrième trimestre a plus que doublé.

La forte performance bénéficiaire de KKR, en ligne avec celle de ses pairs, reflète une année 2021 record en matière de transactions, grâce à des marchés porteurs, à l'accès à des capitaux bon marché et au rebond économique après la pandémie de COVID-19.

Blackstone Inc et Carlyle Group Inc ont tous deux annoncé des bénéfices records au quatrième trimestre, les sociétés de rachat ayant profité de l'environnement favorable pour vendre des actifs à un prix élevé.

KKR a déclaré que son bénéfice distribuable après impôts, qui représente les liquidités utilisées pour verser des dividendes aux actionnaires, a atteint le chiffre record de 1,4 milliard de dollars, contre 544,1 millions de dollars un an plus tôt. Cela s'est traduit par un bénéfice distribuable après impôts de 1,59 dollar par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes de Wall Bourse, qui était de 1,21 dollar par action, selon le fournisseur de données financières Refinitiv.

Au cours du trimestre, KKR a généré 568,3 millions de dollars grâce aux bénéfices réalisés sur les cessions d'actifs, notamment la vente de sa participation majoritaire dans Max Healthcare, un opérateur de chaîne d'hôpitaux indien, et d'une participation minoritaire dans la société japonaise Kokusai Electric. Les frais de transaction de son unité de marchés des capitaux ont atteint 320 millions de dollars, soit une hausse de 66 % par rapport aux 193 millions de dollars de l'année précédente, principalement grâce aux opérations d'infrastructure et de capital-investissement en Amérique du Nord.

KKR a déclaré avoir investi 23 milliards de dollars dans l'achat d'actifs au quatrième trimestre, y compris l'acquisition de la société norvégienne d'armateurs Ocean Yield et une participation dans la société énergétique sud-coréenne SK E&S Co Ltd.

KKR a déclaré que son portefeuille de capital-investissement a augmenté de 7 % au cours du trimestre et que ses fonds immobiliers opportunistes ont augmenté de 4 %. Blackstone et Carlyle ont fait état d'une appréciation de leurs fonds de capital-investissement de 4,8 % et 6 %, respectivement.

Les actifs sous gestion de KKR ont augmenté de 2,6 % au cours du trimestre pour atteindre 471 milliards de dollars, grâce à une forte collecte de fonds, tandis que le capital non dépensé est resté stable à 112 milliards de dollars.