The Carlyle Group Inc. est une société d'investissement internationale. La société opère à travers trois segments : Global Private Equity, Global Credit et Global Investment Solutions. Le segment Global Private Equity conseille les fonds de rachat, de marché intermédiaire et de capital de croissance de la société, ses fonds immobiliers américains et internationaux, ainsi que ses fonds d'infrastructure et de ressources naturelles. Ce segment comprend également les fonds NGP Carry conseillés par NGP. Le segment Global Credit conseille des fonds et des véhicules qui poursuivent des stratégies d'investissement comprenant des prêts et des crédits structurés, des prêts directs, des crédits opportunistes, des crédits en difficulté, des financements et des services aéronautiques, des dettes d'infrastructure, des solutions d'assurance et des marchés de capitaux mondiaux. Le segment Global Investment Solutions conseille les programmes mondiaux de capital-investissement et les activités secondaires et de co-investissement qui s'y rapportent. La société dispose de professionnels de l'investissement dans plus de 28 bureaux répartis sur quatre continents. Elle se concentre également sur le portefeuille de prêts étudiants privés.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds