Des millions de pieds de vigne sont détruits en Australie et des dizaines de millions d'autres doivent être arrachés pour enrayer la surproduction qui a fait chuter les prix du raisin et menace les moyens de subsistance des viticulteurs et des producteurs de vin.

La baisse de la consommation de vin dans le monde a frappé l'Australie de plein fouet, la demande diminuant plus rapidement pour les vins rouges moins chers qui constituent son produit le plus important, ainsi qu'en Chine, marché sur lequel elle a compté pour sa croissance jusqu'à ces dernières années.

Selon les chiffres les plus récents, le cinquième exportateur mondial de vin avait stocké plus de deux milliards de litres, soit l'équivalent de deux années de production, à la mi-2023, et une partie est en train de se gâter, les propriétaires se précipitant pour s'en débarrasser à tout prix.

"Il n'y a pas de limite au temps que l'on peut passer à cultiver une plante et à perdre de l'argent avec", a déclaré James Cremasco, cultivateur de quatrième génération, en regardant des excavatrices jaunes qui cliquettent arracher des rangées de vignes que son grand-père a plantées près de la ville de Griffith, dans le sud-est de l'Angleterre.

Environ deux tiers des raisins de cuve australiens sont cultivés dans des zones intérieures irriguées telles que Griffith, dont le paysage a été façonné par les techniques de viticulture apportées par les migrants italiens arrivés dans les années 1950.

Alors que les grands producteurs de vin, tels que Treasury Wines et Accolade Wines, propriété du groupe Carlyle, se recentrent sur des bouteilles plus chères qui se vendent mieux, les régions autour de Griffith sont en difficulté, les raisins non cueillis se ratatinant sur les ceps de vigne.

"On a l'impression qu'une ère s'achève", a déclaré Andrew Calabria, propriétaire de vignobles de troisième génération et viticulteur chez Calabria Wines.

"Il est difficile pour les viticulteurs de regarder par la fenêtre arrière et de voir un tas de terre au lieu de vignes qui sont là depuis aussi longtemps qu'ils le savent.

À proximité, les restes de 1,1 million de pieds de vigne qui constituaient autrefois l'un des plus grands vignobles d'Australie étaient empilés en tas de bois noueux et tordus à perte de vue.

C'est le vin rouge qui a le plus souffert. Dans des régions comme Griffith, les prix des raisins qui le composent sont tombés à 304 dollars australiens (200 dollars) la tonne en moyenne l'année dernière, soit le niveau le plus bas depuis des décennies, contre 659 dollars australiens en 2020, d'après les données de l'organisme sectoriel Wine Australia.

Le gouvernement, qui prévoit une nouvelle baisse des prix cette année, a déclaré qu'il reconnaissait les défis importants auxquels sont confrontés les producteurs et qu'il s'engageait à soutenir le secteur, bien que de nombreux producteurs affirment qu'il pourrait faire plus.

M. Cremasco a déclaré que certains de ses raisins rouges se vendaient à peine plus de 100 dollars australiens la tonne.

Pour équilibrer le marché et faire remonter les prix, il faudrait arracher jusqu'à un quart des vignes dans des régions telles que Griffith, a déclaré Jeremy Cass, directeur de Riverina Winegrape Growers, un groupe d'agriculteurs de la région.

Cela détruirait plus de 20 millions de pieds de vigne sur 12 000 hectares, selon les calculs de Reuters basés sur les données de Wine Australia, soit environ 8 % de la superficie totale de l'Australie consacrée à la vigne.

Les producteurs et les viticulteurs d'autres régions ont également arraché des vignes.

"Si la moitié des vignes d'Australie étaient arrachées, cela ne résoudrait pas le problème de l'offre excédentaire", a déclaré un viticulteur d'Australie occidentale.

Pourtant, de nombreux viticulteurs qui ne veulent pas arracher leurs vignes perdent de l'argent tout en espérant que le marché se retourne.

"C'est une perte de richesse", a déclaré Tim Mableson, analyste viticole chez KPMG, qui estime que 20 000 hectares de vignes doivent être arrachés dans tout le pays.

LAISSEZ-VOUS TIRER

Les préoccupations en matière de santé incitent les consommateurs du monde entier à boire moins d'alcool et, lorsqu'ils boivent du vin, ils choisissent des bouteilles plus chères.

Le Chili, la France et les États-Unis font partie des autres grands producteurs de vin qui sont également aux prises avec une offre excédentaire, même des régions de premier plan comme Bordeaux ayant arraché des milliers d'hectares de vignes.

Lorsque la Chine a bloqué les importations lors d'un conflit politique en 2020, l'Australie a perdu son plus grand marché d'exportation de vin en termes de valeur. Contrairement à l'Europe, l'Australie n'offre aux agriculteurs aucune aide financière pour les aider à détruire les vignes et le vin excédentaire.

Même si la Chine devrait à nouveau autoriser les importations ce mois-ci, cela ne suffira pas à résorber la surabondance, car la demande y a chuté beaucoup plus rapidement qu'ailleurs.

Selon Wine Australia, les vins vendus à moins de 10 dollars australiens le litre - dont la plupart sont produits à partir de raisins cultivés dans des régions comme Griffith - représentaient les deux tiers de la valeur des exportations de vin australien, soit 1,9 milliard de dollars australiens pour l'année qui s'achève en décembre 2023.

Certaines régions s'en sortent mieux, comme la Tasmanie et la vallée de Yarra dans l'État de Victoria, qui produisent davantage de vins blancs et des vins rouges plus légers et plus chers qui gagnent en popularité.

Mais à Griffith, il y a des groupes de réservoirs métalliques, chacun contenant des milliers de litres.

"Tout le monde essaie d'écouler le vin", a déclaré Bill Calabria, le père d'Andrew, ajoutant que les domaines viticoles étaient "presque en train de le donner" pour faire de la place pour le nouveau millésime.

De nombreux producteurs se tournent vers les agrumes et les arbres à noix.

M. Cremasco espère tirer davantage de bénéfices des pruneaux qu'il plante sur ses terres arrachées, tandis que GoFARM, une société, plante plus de 600 hectares d'amandes dans les environs, remplaçant ainsi les vignes.

"Il n'y aura pas de nouvelle génération de viticulteurs familiaux", ajoute M. Cremasco. "Il n'y aura que des grandes entreprises, et tous les jeunes locaux travailleront pour elles. (1 $ = 1,5225 dollar australien)