Permira étudie les livres de Gruppo Florence pour trouver des sources d'achat possibles.

Gruppo Florence travaille avec Bank of America et Citi pour évaluer les options stratégiques après avoir suscité l'intérêt de sociétés d'investissement, dont Carlyle et Permira, ont déclaré des sources en janvier.

Gruppo Florence est détenu majoritairement par VAM Investments, un fonds contrôlé par l'ancien directeur général de Bulgari, Francesco Trapani.

Les deux sources ont déclaré que le groupe était toujours ouvert à une éventuelle cotation en bourse si l'accord avec Permira ne se concrétisait pas.

En janvier, Marco Piana, PDG de VAM, a déclaré à Reuters qu'une introduction en bourse serait une stratégie de sortie naturelle pour le fonds en raison du manque "d'actifs cotés en bourse qui donnent aux investisseurs une exposition à la chaîne d'approvisionnement du secteur du luxe made in Italy".