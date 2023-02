Peter Clare, vétéran de Carlyle, prend sa retraite après plus de trois décennies.

Clare, qui a rejoint Carlyle en 1992, a occupé plusieurs postes de direction au sein de l'unité. En 2018, il est devenu co-chef des investissements et a été élu au conseil d'administration de la société.

Carlyle a également déclaré lundi que Sandra Horbach et Brian Bernasek, actuellement coresponsables de la plateforme américaine de rachat et de croissance, assumeront le rôle de coresponsables des Amériques pour superviser les activités de capital-investissement de la société à compter de maintenant.

Sous la direction de M. Horbach, l'équipe chargée des activités de rachat et de croissance aux États-Unis a investi plus de 35 milliards de dollars en huit ans, a déclaré la société, tandis que M. Bernasek a contribué à des investissements diversifiés dans les secteurs et les régions géographiques.

Ces nominations interviennent à une période de turbulence pour les sociétés de capital-investissement, alors que l'inflation obstinément élevée, la hausse des taux d'intérêt et les troubles géopolitiques ont ensemble réduit les sorties lucratives des investissements.

Au début du mois, Carlyle a annoncé une chute vertigineuse de 52% de ses bénéfices distribuables au quatrième trimestre, car la société de capital-investissement a encaissé moins d'investissements en raison du ralentissement des transactions.