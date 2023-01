RSA Security envisage de vendre Archer pour plus de 2 milliards de dollars -sources

RSA travaille avec les banques d'investissement Morgan Stanley et Goldman Sachs Group Inc sur une vente aux enchères pour Archer, qui a suscité l'intérêt d'autres entreprises et de sociétés de rachat, ont déclaré les sources.

Archer a généré 220 millions de dollars de revenus l'année dernière et connaît une croissance rentable, ont ajouté les sources, qui ont requis l'anonymat car l'affaire est confidentielle.

Les porte-parole de Morgan Stanley et Goldman Sachs ont refusé de commenter, tandis que RSA n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La vente potentielle représente la dernière d'une série de transactions impliquant RSA. La société de capital-investissement Symphony Technology Group (STG), le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et la branche d'investissement de Carlyle Group Inc, AlpInvest Partners, ont acquis la société auprès de Dell pour 2,075 milliards de dollars en 2020.

Clearlake Capital, une autre société de capital-investissement, a investi dans RSA l'année suivante.

En 2021, RSA a conclu un accord avec Reed Taussig, le chef de son entreprise de logiciels de prévention des fraudes Outseer, pour la séparer en tant que société indépendante. L'année dernière, RSA a vendu une participation majoritaire dans son activité événementielle, RSA Conference, à la société de capital-investissement Crosspoint Capital Partners pour un montant non divulgué.

Archer, dont le siège social se trouve à Bedford, dans le Massachusetts, est une plate-forme logicielle de gouvernance, de risque et de conformité comptant plus de 15 000 utilisateurs dans le monde. Les autres divisions commerciales de RSA comprennent la plateforme de gestion des identités et des accès SecureID et la plateforme logicielle de détection et de réponse aux menaces NetWitness.

Archer n'est pas le seul fournisseur de logiciels de gestion des risques à être en vente aux États-Unis. Reuters a rapporté le mois dernier que la société de capital-investissement BC Partners explore la vente d'une participation dans Navex Global Inc qui pourrait valoriser l'entreprise à plus de 3 milliards de dollars.