TPG enregistre un bénéfice de 199 millions de dollars au premier trimestre depuis son introduction en bourse

Le résultat de TPG a dépassé l'estimation moyenne des analystes de 149 millions de dollars calculée par le fournisseur de données financières Refinitiv.

Cette performance s'inscrit dans la lignée de celles de Blackstone, KKR et Carlyle, qui ont tous annoncé des bénéfices faramineux malgré l'inflation galopante, la hausse des taux d'intérêt et l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Nous avons orienté nos sorties vers la vente de sociétés complètes plutôt que vers des offres publiques initiales. En effet, une introduction en bourse ne permet pas de verrouiller la valeur des capitaux propres pour les investisseurs de nos fonds", a déclaré Jack Weingart, directeur financier de TPG.

TPG a déclaré avoir généré 4,8 milliards de dollars en encaissant ses investissements. Cela inclut le fournisseur de logiciels de cybersécurité McAfee, que TPG et Thoma Bravo ont vendu à un consortium de sociétés d'investissement dans le cadre d'une transaction de 14 milliards de dollars.

La société basée à Fort Worth, au Texas, a également consacré 4,4 milliards de dollars à de nouvelles acquisitions au cours du trimestre.

"Nous nous situons probablement dans la fourchette haute en ce qui concerne notre ratio de monétisations par rapport aux nouveaux investissements", a déclaré Jon Winkelried, directeur général de TPG, dans une interview à Reuters.

"Jusqu'à récemment, vous entendiez parler de valorisations fulgurantes sur le marché et de multiples très élevés. Nous avons estimé que nous devions nous pencher sur cette question afin de restituer du capital à nos partenaires limités à des valorisations très attractives."

Les fonds gérés dans le cadre des activités de private equity, de soins de santé et d'Asie de TPG se sont appréciés de 11%, tandis que ses fonds immobiliers ont gagné 6,2%. Les portefeuilles de capital-investissement de Blackstone et de Carlyle ont augmenté de 2,8 % et de 7 %, respectivement.

TPG a déclaré avoir terminé le trimestre avec 120 milliards de dollars d'actifs sous gestion et 30,2 milliards de dollars de capital non dépensé. TPG a déclaré un dividende de 44 cents par action, la première fois qu'elle a annoncé un versement aux investisseurs depuis son introduction en bourse en janvier.