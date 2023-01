Varo Energy achète 80 % de l'entreprise néerlandaise de biogaz ; elle vise à doubler sa capacité d'ici 2026.

L'accord suit les avancées d'autres sociétés pétrolières dans le domaine du biogaz, capté à partir de déchets organiques dans les décharges ou les fermes, y compris des acquisitions de plusieurs milliards de dollars par BP et Chevron, alors que le secteur est à la recherche de matières premières non fossiles pour la production de carburant, la production d'électricité ou le chauffage.

L'acquisition, qui, selon Varo, est la plus importante depuis 2015, a été annoncée environ un an après l'arrivée de Dev Sanyal au poste de directeur général de l'entreprise, après trois décennies passées chez BP, où il a occupé en dernier lieu le poste de responsable du gaz et des énergies à faible teneur en carbone.

Varo, dont le siège est à Zoug, en Suisse, a refusé de dire combien elle a payé pour la participation dans le groupe néerlandais, qu'elle a rachetée à STAK Grisbe et VanDrie Group. Ces entreprises continueront à détenir des participations de 15 % et 5 %, respectivement, une fois la transaction conclue, ce qui devrait se produire en février.

"Nous investissons des centaines de millions de dollars [...]. La transaction se situe dans un très bon voisinage, elle est à cheval sur la Hollande et l'Allemagne", qui est un centre de croissance de la demande, a déclaré Sanyal à Reuters.

En juillet, Varo a déclaré qu'elle investirait environ 3,5 milliards de dollars jusqu'en 2026, les deux tiers de l'argent allant à son activité d'énergies durables, tandis qu'environ 140 millions de dollars par an soutiendront les dépenses d'investissement dans les hydrocarbures.

Varo, qui s'est engagé à devenir net de carbone d'ici 2040, veut faire passer la capacité de BEC de 300 gigawattheures (GWh) à 650 GWh d'ici 2026, ce qui en ferait l'une des trois plus grandes installations de biogaz en Europe, avec un investissement de 65 millions d'euros (69,84 millions de dollars).

(1 $ = 0,9308 euros)