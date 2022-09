Yes Bank approuve J.C. Flowers comme acheteur de son portefeuille de prêts stressés de 6 milliards de dollars

Un consortium rival dirigé par la société de capital-investissement Cerberus et Asset Reconstruction Company of India a retiré son offre après avoir soumis une manifestation d'intérêt au début de l'année, selon deux sources.

"Nous avons évalué soigneusement les comptes de prêts et nous avons réalisé qu'il y avait tellement de comptes frauduleux et d'autres comptes problématiques que le recouvrement aurait été un défi", a déclaré la deuxième source.

J.C. Flowers avait soumis une offre initiale de 111,83 milliards de roupies pour l'ensemble du portefeuille de prêts stressés de 480 milliards de roupies. Le consortium Cerberus-ARCIL était censé soumettre une offre concurrente avant le 7 septembre, mais il s'est retiré, selon les sources.

"Une fois que le conseil d'administration aura approuvé l'offre de J.C. Flowers, il faudra environ un mois pour que les formalités administratives soient terminées et que les actifs soient transférés", a déclaré la première source.

Yes Bank, J.C. Flowers, Cerberus et ARCIL n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire par e-mail.

Le créancier Yes Bank pense que ses créances douteuses brutes peuvent être ramenées à 2 %, contre 13,4 % au trimestre de juin, après avoir transféré les créances douteuses à la nouvelle société de reconstitution des actifs, a-t-il déclaré précédemment.

La banque avait déjà provisionné plus de 80% de la valeur totale des prêts qui seront maintenant transférés à J.C. Flowers.

Le transfert des prêts stressés hors de son portefeuille est une étape cruciale pour Yes Bank et intervient plus de deux ans après que la banque centrale ait dû intervenir pour prendre le contrôle de la banque après qu'une hausse spectaculaire des actifs toxiques ait alarmé les investisseurs et les déposants, posant un risque systémique pour le secteur bancaire indien.

Le créancier a levé des capitaux d'une valeur de 1,1 milliard de dollars en vendant jusqu'à 10 % de sa participation à Carlyle Group et Advent International en août. Le capital de confiance a également permis à son action d'augmenter de près de 40% depuis le 30 juin.

(1 $ = 79,5925 roupies indiennes)