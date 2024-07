Le Central and Eastern Europe Fund, Inc. (le fonds) est une société d'investissement à capital fixe non diversifiée. Le fonds recherche une appréciation du capital à long terme en investissant dans des actions ou des titres liés à des actions d'émetteurs domiciliés en Europe centrale et orientale. Dans des circonstances normales, le fonds investit au moins 80 % de son actif net (plus les emprunts utilisés à des fins d'investissement) dans des titres d'émetteurs domiciliés en Europe centrale et orientale. Le fonds investit dans divers secteurs, tels que les banques, les services de télécommunications diversifiés, les services publics d'électricité, la vente au détail de produits alimentaires et de base, les métaux et les mines, le pétrole, le gaz et les combustibles consommables, les services de télécommunications sans fil, l'assurance, les médias, les compagnies aériennes, les produits chimiques et pharmaceutiques, le divertissement, les médias et services interactifs, les services de technologie de l'information (TI), l'assurance, et le textile, l'habillement, les boissons et les produits de luxe. DWS International GmbH est le conseiller en investissement du Fonds.