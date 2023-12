(Alliance News) - Character Group PLC a averti mardi que le coup de pouce habituel du commerce de Noël s'est matérialisé plus tard que prévu cette année, alors que les consommateurs britanniques sont aux prises avec la pression du coût de la vie, ce qui l'a incité à chercher de la croissance à l'étranger.

En outre, le fabricant de jouets, de jeux et de cadeaux basé dans le Surrey, en Angleterre, a annoncé que Richard King, président non exécutif, quitterait ses fonctions le mois prochain, après 33 ans de service au sein de Character.

Character a déclaré que les conditions commerciales "restent difficiles", avec des dépenses de consommation limitées.

"Bien que nous ayons adapté notre gamme de produits pour cibler des prix plus bas afin de répondre aux contraintes financières des consommateurs, la demande de Noël a été plus tardive que d'habitude et est manifestement très sensible aux rabais", a averti le fabricant de jouets.

La période de Noël se situe dans la première moitié de l'exercice en cours.

Pour l'exercice qui s'est achevé le 31 août, Character a déclaré mardi que son chiffre d'affaires avait chuté de 31 %, passant de 176,4 millions de livres sterling à 122,6 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a chuté de 59 %, passant de 11,4 millions de livres sterling à 4,7 millions de livres sterling.

Character a toutefois déclaré que son deuxième semestre s'était mieux déroulé que le premier, qui avait été "décevant".

La société a augmenté son dividende final de 10 %, passant de 10,0 pence à 11,0 pence. Son dividende total pour l'année a augmenté de 12 %, passant de 17,0 pence à 19,0 pence.

En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré "Si les marchés nationaux du Royaume-Uni et de l'Irlande resteront toujours essentiels pour Character, le conseil d'administration reconnaît que les opportunités de croissance significative des ventes et des bénéfices résident dans la poursuite du développement des marchés internationaux du groupe. Nous nous concentrons sur ce domaine d'activité et nous sommes heureux d'annoncer à ce stade précoce que, suite aux récentes avant-premières et présentations de nos gammes 2024 et de nos nouveaux produits au Global Toy Fair de Los Angeles à nos clients du commerce de détail et de la distribution internationale, notre offre de produits 2024 a été très bien accueillie.

"Par conséquent, les ventes internationales devraient augmenter au cours du second semestre de l'exercice en cours, ce qui est de bon augure pour l'orientation stratégique du groupe dans ce domaine. En résumé, Character Group continue d'avoir une offre de produits solide, un bilan robuste, avec une position de trésorerie nette et des facilités de fonds de roulement considérables en place et inutilisées".

L'entreprise s'attend à ce que le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'exercice 2024 soient supérieurs à ceux de l'année écoulée.

Characater a déclaré que le président King ne se présentera pas à la réélection du conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle de la société le 19 janvier, mettant ainsi fin à une période de "près de 33 ans en tant qu'administrateur et président des sociétés du groupe Character".

M. King restera lié à l'entreprise en occupant un nouveau poste de "conseiller honoraire", qui ne fait pas partie du conseil d'administration.

Character a nommé Carmel Warren, directrice indépendante non exécutive, au poste de présidente non exécutive. Warren a rejoint le conseil d'administration de Character en avril 2021.

Les actions de Character ont baissé de 1,8 % à 280,00 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

