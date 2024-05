The Character Group plc est une entreprise de jouets indépendante basée au Royaume-Uni. L'entreprise conçoit, fabrique et distribue une gamme de jouets, de jeux et d'articles de jeu. Ses gammes de produits sont axées sur des domaines clés du secteur du jouet, à savoir les enfants d'âge préscolaire, les garçons, les filles, les activités et le bricolage. Elle a également développé et produit une gamme de jouets en bois, de véhicules et d'accessoires. Les marques de produits de la société comprennent Aphmau, Ben & Holly's Little Kingdom, Bluey, ChillFactor, Cra-Z-Slimy, Doctor Who, Fireman Sam, Heroes of Goo Jit Zu, Jiggly Pets, LankyBox, Mash'ems, Millie & Friends Mouse in the House, Peppa Pig, Shimmer N Sparkle, Spy Ninjas, Stay Active, Stretch Toys, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teletubbies et Weebles. Elle est présente au Royaume-Uni, en Scandinavie et en Extrême-Orient. Elle s'associe également à d'autres producteurs de jouets basés à l'étranger, soit pour commercialiser et distribuer leurs produits au Royaume-Uni, soit pour collaborer au développement et à la distribution conjoints de produits et de gammes de jouets dans le monde entier.

Secteur Jouets et produits pour enfants