Les bénéfices de Character Group chutent en raison des conditions commerciales difficiles

(Alliance News) - Character Group PLC a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au cours du premier semestre de son exercice financier, déclarant que les conditions commerciales restaient "difficiles sur tous les marchés du groupe", mais prévoyant une meilleure performance au cours des six prochains mois.

Le fabricant de jouets, de jeux et de cadeaux basé dans le Surrey, en Angleterre, a déclaré que son bénéfice avant impôts avait baissé à seulement 201 000 livres sterling au cours du semestre financier clos le 28 février, contre 6,5 millions de livres sterling d'une année sur l'autre.

Character Group a également indiqué que son chiffre d'affaires avait diminué de 36 %, passant de 90,9 millions de livres sterling à 57,9 millions de livres sterling.

Character Group a déclaré un dividende intérimaire de 8,0 pence par action, contre 7,0 pence par action en glissement annuel. Le groupe a déclaré que cette augmentation n'était pas soutenue par la couverture des bénéfices, mais qu'elle reflétait sa confiance dans la reprise des revenus et des bénéfices au cours du second semestre.

Character Group s'est dit confiant dans ses perspectives pour le reste de l'exercice financier se terminant le 31 août et s'attend à ce que les résultats soient "conformes aux attentes du marché". Il s'attend à ce que plusieurs "nouvelles introductions passionnantes" stimulent les bénéfices au cours des six prochains mois.

Character Group a déclaré : "Le conseil d'administration avait prédit au début de l'année que la performance commerciale du groupe serait en deux temps. Bien que les conditions restent difficiles, le conseil d'administration croit fermement en la gamme de produits actuelle.

"Le succès de Heroes of Goo Jit Zu se poursuit et est soutenu par d'autres gammes... En outre, la sortie prévue du nouveau film "Turtles" en août 2023 est de bon augure pour le lancement cet été de la gamme de produits Teenage Mutant Ninja Turtles que nous distribuons au Royaume-Uni et en Irlande."

Les actions de Character Group étaient en baisse de 1,7 % à 346,00 pence à Londres jeudi matin.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

