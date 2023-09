The Chefs' Warehouse, Inc. est un distributeur de produits alimentaires spécialisés aux États-Unis et au Canada. La société propose des unités de gestion des stocks (UGS), allant des aliments et ingrédients spécialisés aux ingrédients de base, en passant par les produits de base, les fruits et légumes et les protéines de centre de table. Les catégories de produits de la société comprennent les protéines de centre de table, les produits secs, les pâtisseries, les fromages et la charcuterie, les fruits et légumes, les produits laitiers et les œufs, les huiles et les vinaigres, ainsi que les articles de cuisine. La société exerce ses activités dans le secteur de la distribution de produits alimentaires, qui se concentre principalement aux États-Unis. La clientèle de la société se compose principalement de restaurants indépendants, de restaurants gastronomiques, de country clubs, d'hôtels, de traiteurs, d'écoles culinaires, de boulangeries, de pâtisseries, de chocolateries, de compagnies de croisière, de casinos et de magasins d'alimentation spécialisés. Les produits du centre de l'assiette comprennent du bœuf coupé à façon, des fruits de mer et de la volaille sans hormones, ainsi que des fruits et légumes et des produits alimentaires, tels que des huiles de cuisson, du beurre, des œufs, du lait et de la farine.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire