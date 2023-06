The Chemours Company : BofA Securities abaisse son opinion à neutre

The Chemours Company est un fournisseur de produits chimiques de performance, qui s'engage à fournir des solutions personnalisées avec une gamme de produits chimiques industriels et de spécialité pour les marchés. Ses segments comprennent Titanium Technologies, Thermal & Specialized Solutions, et Advanced Performance Materials. Le segment Titanium Technologies est un fournisseur de pigments de dioxyde de titane, un pigment blanc de première qualité utilisé pour apporter blancheur, brillance, opacité et protection dans diverses applications. Le segment Thermal & Specialized Solutions est un fournisseur de réfrigérants, de solutions de gestion thermique, de propulseurs, d'agents gonflants et de solvants spécialisés. Le segment Advanced Performance Materials est un fournisseur de polymères haut de gamme et de matériaux avancés. La société exploite environ 29 sites de production répartis dans plus de neuf pays et sert environ 2 900 clients sur une série de marchés finaux dans environ 120 pays.

Secteur Chimie diversifiée